Knackt Mathias Gidsel diesen Bundesliga-Rekord?

Mathias Gidsel ist mit 241 Toren der Top-Torschütze der Handball-Bundesliga. Die Besonderheit: Alle bisherigen Treffer sind Feldtore. Schon im Heimspiel gegen Gummersbach am Sonntag (5. Mai) könnte der Füchse-Star einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen.

Mathias Gidsel (241) könnte den Bundesliga-Rekord für die meisten Feldtore in einer Saison knacken. 248 Feldtore schaffte der Koreaner Kyung-Shin Yoon für den VfL Gummersbach in seiner Rekordsaison 2000/01, wo er mit 324/76 Treffern am Ende Torschützenkönig wurde (in einer Saison mit 38 Partien).

Gidsel kommt auf durchschnittlich 8 Tore pro Partie. Hält er also seinen Schnitt, würde er sich am Sonntag zum Feldtore-Rekordhalter der HBL krönen. Ansonsten scheint es aber auch nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Mathias Gidsel in dieser Saison auch diesen Rekord geknackt hat. Sollte er fit bleiben, hätte er noch drei weitere Spiele Zeit dazu.

Der Welthandballer führt mit 241 Toren die Torschützenliste der Handball-Bundesliga an. Er kommt dabei ohne einen einzigen Siebenmeter aus. Zum Vergleich: Seine ärgsten Verfolger Manuel Zehnder (ThSV Eisenach) und Casper Mortensen (HSV Hamburg) stehen bei 84 bzw. 81 Treffern vom Strich.

Insgesamt hat Zehnder sieben Tore Rückstand auf Gidsel, Mortensen satte 38 - wobei der Linksaußen bislang ein Spiel weniger bestritten hat. Auf dem vierten Rang folgt dann Gidsels Teamkollege bei den Berlinern: Lasse Andersson. Er steht bei 194 Feldtoren. Wie Gidsel wirft auch er keine Siebenmeter.

Die Top-Torschützen der 1. Handball Bundesliga