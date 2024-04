Knackt Gladbachs Honorat den Marin-Rekord?

Franck Honorat ist die klare Nummer 1 unter den Assistgebern bei Borussia Mönchengladbach. Gegen Dortmund gelang ihm die elfte Torvorlage. Eine Klubbestmarke rückt immer näher.

Wieder mal war es eine scharf getretene Ecke von Franck Honorat, die zum Erfolg führte. Die punktgenaue Hereingabe des Franzosen verwerte Maximilian Wöber, der bei der 1:2-Heimniederlage der Fohlenelf gegen Borussia Dortmund den einzigen Gladbacher Treffer erzielte. Für Honorat war es die elfte Torvorbereitung in der laufenden Spielzeit. Der Sommerzugang von Stade Brest nimmt immer mehr Kurs, einen alten Vereinsrekord zu brechen.

Seit Erhebung der Assists in der Saison 1988/89 schafften nur drei Borussen mehr direkte Torvorlagen. Marko Marin sammelte in der Spielzeit 2008/09 insgesamt 13 Assists und ist damit alleiniger Rekordhalter. Auf Platz 2 liegen gleichauf Max Kruse (Saison 2013/14) und Juan Arango (2011/12) mit jeweils zwölf Torvorlagen. Aus diesem Trio war nur Kruse ebenfalls ein Neuzugang.

Honorat, der mit seinen elf Assists im Ligavergleich auf Platz 6 rangiert, bleiben noch fünf Spieltage, um Marins Top-Wert zu knacken. Allerdings hat der Flügelspieler das Dortmund-Spiel nicht ohne Blessur überstanden. Wie die Borussia am Sonntag mitteilte, zog sich der 27-Jährige eine Außenbanddehnung im rechten Knie zu. Die nächsten Tage werden zeigen, ob Honorat im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim dabei sein kann oder eine Pause einlegen muss. Nach dem freien Montag nehmen die Borussen am Dienstagvormittag die Vorbereitung auf das Hoffenheim-Spiel auf.

Auch bei Honorat Licht und Schatten

Am Samstag gegen Dortmund wechselten sich bei Honorat, der trotz der Knieblessur über die volle Distanz gehen konnte, Licht und Schatten ab. Auch das ein Grund, warum das Umschaltspiel nicht so gut funktionierte wie beim vorangegangenen 3:1-Auswärtssieg in Wolfsburg.

"Wir standen kompakt. Aber im Umschalten waren wir nicht so präzise wie in Wolfsburg. Wir hatten viele technische Fehler in unserem Spiel, die dann dazu geführt haben, dass wir die vielversprechenden Situationen nicht gut ausgespielt haben", bemängelte Roland Virkus. Auch Honorat hatte Borussias Sport-Geschäftsführer schon besser gesehen. "Franck war für mich in den vergangenen Wochen der Spieler, der den Unterschied gemacht hat. Er war jetzt gegen Dortmund auch nicht so präzise, wie man es von ihm kennt."

Notiz am Rande: Mit dem Transfer von Honorat wollten die Borussen im vergangenen Sommer auch die fehlenden Assists von Jonas Hofmann auffangen, der zu Bayer Leverkusen gewechselt war. In seiner letzten Gladbach-Saison gelangen Hofmann elf Torvorlagen - diese Marke hat Honorat am Samstag erreicht.