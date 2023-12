Knackt Bayer den Happel-Rekord? Für Xabi Alonso wäre es "normal"

Wenn am Mittwoch der VfL Bochum in Leverkusen bei Bayer 04 antritt, ist das auf den ersten Blick eigentlich ein ganz normales Bundesligaspiel. Der Spitzenreiter empfängt den Tabellendreizehnten. Vom Papier her eine klare Sache. Wenn da nicht die Erinnerung an den 27. Mai wäre.

Ein Mal noch ungeschlagen bleiben - dann hat Xabi Alonso mit Leverkusen einen neuen Startrekord gesichert. IMAGO/eu-images