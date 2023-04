Knackpunkt Führungstor: Plötzlich hat dem Jahn "der Mut gefehlt"

Gut gespielt und doch verloren. Das ist etwas, was eine Mannschaft gerade im Abstiegskampf nicht gebrauchen kann. Knackpunkt beim Regensburger Rückschlag in Fürth war ausgerechnet das Führungstor des Jahn.

Gute Leistung, keine Punkte: Kaan Caliskaner in Fürth am Ball. IMAGO/Zink

Nach einer über weite Strecken ansehnlichen Vorstellung, vielen spielerischen Akzenten und mutigen Vorstößen stand der Jahn am Freitagabend in Fürth doch mit leeren Händen da. Ein Plus an Torschüssen (14:10) half ebenso wenig wie die positive Zweikampfbilanz (55 Prozent gewonnen). Und selbst das hochverdiente Führungstor kurz nach der Pause durch Prince Osei Owusu (48.) half am Ende nicht.

Im Gegenteil.

Zwar hatte Sarpreet Singh unmittelbar nach dem 1:0 noch eine gute Chance, den Vorsprung auszubauen, doch insgesamt verließ die Oberpfälzer ausgerechnet nach dem Torerfolg der Mut. Das Kleeblatt kam zurück und drehte den Spieß dank eines Elfmetertreffers von Julian Green (66.) und des Fernschusses von Dickson Abiama (77.) noch um.

Brotlose Regensburger Kunst. Und entsprechend "angefressen" war Offensivspieler Kaan Caliskaner eine halbe Stunde nach Spielschluss in der Mixed Zone, hatte kein offenes Ohr für Komplimente. "Das haben wir zuletzt oft zu hören bekommen", sagte der 23-Jährige, "doch wenn du dann häufig auch den anderen die Punkte überlässt, möchtest du so ein Lob nicht mehr hören."

"Das Tor hätte uns Sicherheit geben müssen"

Dass es ausgerechnet nach dem 1:0 bergab ging, mache diese Niederlage umso bitterer, so der rätselnde Regensburger. "Das Tor hätte uns Sicherheit geben müssen, doch das Gegenteil war der Fall. Plötzlich hat uns der Mut gefehlt, unser Spiel weiter so durchzuziehen, und auch in den Zweikämpfen fehlten uns plötzlich ein paar Prozente Galligkeit."

Treffend formuliert. Bei aller Enttäuschung geht der Blick dennoch hoffnungsvoll in die Zukunft. "Wir haben unverändert alle Chancen", hielt Trainer Mersad Selimbegovic fest. "Wir haben so viel ärgerliche Punktverluste schlucken müssen und das weggesteckt, dass uns dies auch jetzt gelingen wird. Wir sind als Gruppe sehr gefestigt", konstatierte Caliskaner hierzu passend.

Ist also mit Regensburger Stehaufmännchen zu rechnen, wie sie der Jahn-Profi für die kommenden Aufgaben ankündigte? Eine erste Antwort kann der Tabellen-16. am kommenden Sonntag geben, wenn HSV-Bezwinger Kaiserslautern an der Donau gastiert.