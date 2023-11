Knackiges Programm bis Weihnachten - Toppmöller will sich "nicht beschweren"

Die Eintracht ist aktuell die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga. Da kommt es gerade recht, dass zum schwierigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erstmals 58.000 Fans ins Stadion kommen werden - der Ausbau der Nordwestkurve auf 18.000 Stehplätze ist mittlerweile nahezu komplett abgeschlossen.

Saisonübergreifend ist Frankfurt seit 15 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen, kein anderer Klub weist eine solche Serie auf. Die letzte Niederlage liegt schon über ein Jahr zurück, seit dem 1:2 gegen Borussia Dortmund am 29. Oktober 2022 holte die SGE zu Hause acht Siege und sieben Remis. Lediglich in der Champions League kassierten die Hessen in diesem Zeitraum eine Heimniederlage (0:2 gegen Neapel). Gegen Stuttgart ist Frankfurt übrigens seit acht Bundesligaspielen ungeschlagen, eine solche Serie gibt es aktuell gegen keinen anderen Erstligisten.

An Selbstvertrauen sollte es der Mannschaft am Samstagabend also nicht mangeln. Doch auch der Gegner kommt mit einer breiten Brust. "Das ist in dieser Saison der Gegner, der die beste Form mitbringt. Stuttgart spielt eine tolle Saison. Wir werden an unser absolutes Limit gehen müssen, wenn wir das Spiel gewinnen wollen", sagt Dino Toppmöller, der an diesem Donnerstag seinen 43. Geburtstag feiert. Der SGE-Coach erklärt: "Der VfB hat sehr gute Abläufe und exzellente Spieler in der Offensive. Auch in der Defensive haben sie eine andere Stabilität als noch in den Jahren davor. Mit Nübel bekamen sie auch noch einen sehr guten Torwart dazu."

Die Sache mit der Konterabsicherung

Umso wichtiger, dass auch die Eintracht wieder stabiler agiert, nachdem sie vor der Länderspielpause beim 2:2 in Bremen in ein paar Konter zu viel lief. Toppmöller thematisierte das an diesem Mittwoch noch einmal in der Teamsitzung. "Wir waren grundsätzlich mit dem Kettenverhalten nicht ganz so zufrieden, und auch in einigen Situationen mit der Konterabsicherung nicht. Das müssen wir besser machen. Wir waren zuvor die Mannschaft mit den wenigsten Kontertorschüssen gegen uns", analysiert der Trainer.

Stimmt, bis einschließlich des 10. Spieltags ließ Frankfurt laut des Datenanbieters Opta nur zwei Abschlüsse nach Kontern zu - gemeinsam mit Augsburg und Gladbach der Bestwert. Werder Bremen kam gegen die Eintracht zweimal nach Kontern zu Abschlüssen, auch der Elfmeter entstand aus einer Kontersituation heraus. Mit vier gegnerischen Konterabschlüssen steht die SGE nun immerhin noch auf Platz 4.

"Vorfreude" statt "beschweren"

Bis Heiligabend warten noch acht Spiele auf die Eintracht, ein knackiges Programm. Unter anderem bekommt sie es noch mit dem FC Bayern (9. Dezember) und Bayer 04 Leverkusen (17. Dezember) zu tun. Bis zum letzten Spiel am 20. Dezember gegen Gladbach wird es nur noch drei freie Tage geben. Klagen will der Coach darüber aber nicht. Im Gegenteil: "Wir sind froh, dass wir international spielen dürfen, also wollen wir uns nicht über das straffe Programm beschweren."

Toppmöller spricht vielmehr von einer "großen Vorfreude" und "extrem spannenden Aufgaben". Die kommenden Wochen betrachtet er auch als eine Art Standortbestimmung: "Das ist eine Riesenherausforderung für uns als Gruppe, wo wir sehen: Wo stehen wir? Wie weit sind wir? Können wir mit diesen Jungs mithalten? Ich bin überzeugt davon, dass wir das können."

Vorsichtiger Optimismus bei Koch

Weiterhin verzichten muss Toppmöller auf die an der Wade verletzten Sebastian Rode und Robin Koch. Während der Coach optimistisch ist, dass Verteidiger Koch noch in diesem Jahr wieder zur Verfügung stehen wird, könnte sich das Comeback von Kapitän Rode ins neue Jahr verschieben. Mit den Ärzten und Athletiktrainern soll besprochen werden, ob der Mittelfeldspieler so aufgebaut wird, dass er vielleicht noch in den letzten zwei Spielen zum Einsatz kommen kann.

"Oder wir belasten ihn einen Tick langsamer, um im neuen Jahr bei 100 Prozent zu sein. Wir werden besprechen, was am meisten Sinn macht", erklärt Toppmöller. Jegliches Risiko sollte vermieden werden, denn wenn Sechser Ellyes Skhiri Anfang des Jahres am Afrika-Cup teilnimmt, ist die Mannschaft dringend auf einen fitten Rode angewiesen.