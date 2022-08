Knaak lost zweite DFB-Pokalrunde der Frauen aus

Die ehemalige deutsche Nationalspielerin Turid Knaak wird am Montagabend die zweite DFB-Pokalrunde der Frauen im Kieler Holstein-Stadion auslosen.

Losfee am Montag in Kiel: Turid Knaak. imago images

Dies passiert im Anschluss an die letzte Erstrundenpartie zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum (Anpfiff um 18.01 Uhr). An der Seite der dreimaligen DFB-Pokalsiegerin, die nach dem Pokalerfolg mit dem VfL Wolfsburg in der vergangenen Saison ihre Karriere beendet hatte und nun mitunter Moderatorin von "FE:male view on football" ist, wird Sabine Mammitzsch, DFB-Vizepräsidentin für Frauen und Mädchenfußball, die Ziehung leiten.

Bereits am vergangenen Wochenende waren in der ersten Pokalrunde zunächst die qualifizierten Amateurvereine und einige Zweitligisten gegeneinander angetreten. In der zweiten Runde steigen nun die übrigen Teams in die Pokalsaison ein. Die vier bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga der vergangenen Saison hatten ein Freilos erhalten, ebenso die zwölf Teams aus der Frauen-Bundesliga. Demnach wird es erneut insgesamt 16 Begegnungen in Runde zwei geben.

Wie schon in der ersten wird auch in der zweiten Runde in zwei regional ausgelosten Gruppen gespielt. Die Zuteilung der qualifizierten Mannschaften erfolgte durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball nach geografischen Gesichtspunkten.