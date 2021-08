Klubboss Mintzlaff verlängert bei RB Leipzig

Oliver Mintzlaff bleibt RB Leipzig noch länger treu. Sein Vertrag wurde vorzeitig um zwei Jahre bis 2024 verlängert.

Das gab der Vizemeister drei Tage vor seinem Bundesliga-Auftaktspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bekannt und schreibt von einem "starken Signal".

Mintzlaff ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender des RB Leipzig e.V. und seit Januar 2016 Geschäftsführer der RB Leipzig GmbH. Vor einem Jahr stieg er zum Vorsitzenden der Geschäftsführung auf.

"Wir gehen bei RB Leipzig einen Weg, der auf und neben dem Platz von einer klaren Philosophie, permanenter Entwicklung und vielen Erfolgen geprägt ist", so der 45-Jährige in der Leipziger Pressemitteilung. "Diesen Weg möchte ich auch in den kommenden Jahren weiter mitgestalten und freue mich darauf, die vielen spannenden, aber auch herausfordernden Aufgaben mit diesem großartigen Team anzugehen."