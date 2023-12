Klubbesitzer prescht vor: Sheffield mit neuem Trainer gegen Liverpool

Schlusslicht Sheffield United hat für den ersten Trainerwechsel der Premier-League-Saison gesorgt. Kommunikativ gab es dabei aber Luft nach oben.

Wenn Sheffield United am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den FC Liverpool zum Premier-League-Heimspiel empfängt, wird bereits Chris Wilder auf der Trainerbank sitzen - das ging zunächst aus keiner Pressemitteilung hervor, sondern aus einem Interview, das Klubbesitzer Prinz Abdullah bin Mosaad Al Saud zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt gab.

Am Dienstag verriet der 58-Jährige bei "Talksport", dass der bisherige Trainer Paul Heckingbottom gehen müsse und Wilder zurückkehre, weil dieser der bestmögliche Nachfolger "auf der ganzen Welt" sei. Rund eine Stunde später machte der Klub zwar die Trennung von Heckingbottom offiziell, noch nicht aber Wilders Anstellung, die er erst fast eine weitere Stunde später verkündete. Es ist der erste Trainerwechsel dieser Premier-League-Saison.

Nach dem jüngsten 0:5 kritisierte Heckingbottom die Klubführung

Heckingbottom hatte im November 2021 übernommen und Sheffield in der vergangenen Saison als Zweiter der Championship zurück in die Premier League geführt. Nach einem turbulenten Transfersommer, in dem der Klub mehrere Leistungsträger abgab, stehen die Blades nach 14 Spieltagen jedoch mit nur fünf Punkten und minus 28 Toren abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nach der 0:5-Klatsche beim Vorletzten FC Burnley am Samstag hatte Heckingbottom kritisiert, der Klub habe vor der Saison "Finanz- statt Fußballentscheidungen" getroffen.

Nun soll mit Wilder, der einen Vertrag bis 2025 erhielt, noch der Klassenerhalt gelingen, der angesichts des Kaders und bei bereits acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer einem Wunder gleichkäme. Der 56-Jährige hatte Sheffield in seiner Amtszeit zwischen Mai 2016 und März 2021 von der drittklassigen League One in die Premier League und dort als Aufsteiger auf einen beachtlichen neunten Platz geführt. In der Folgesaison jedoch gewann Sheffield keine der ersten 17 Partien, und Wilder musste schließlich gehen.

Mit Klopp geriet Wilder immer wieder aneinander

"Chris ist ein Teil der Geschichte von Sheffield United", sagte Prinz Abdullah am Dienstag. "Nicht nur im Fußball, sondern in allen meinen Geschäften pflege ich immer ein gutes Verhältnis zu meinen Ex-Angestellten, egal, wie es endete." Nun sei Wilder wieder der richtige Mann - und "sehr optimistisch, dass er die Saison retten kann. Er glaubt, dass es nicht leicht, aber weiterhin möglich ist."

Dass er nun just gegen Liverpool zurückkehrt, ist durchaus delikat. Mit Jürgen Klopp war Wilder während seiner ersten Amtszeit immer wieder verbal aneinandergeraten.