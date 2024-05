Klub-WM: Neuer Gastgeber, neuer Name und weniger Teilnehmer

Der Abschied des IHF Super Globe aus Saudi-Arabien war schon Ende März durchgesickert, der mit dem Weltverband geschlossene Fünfjahresvertrag ist nun ausgelaufen. Die IHF hat mittlerweile einen offiziellen Nachfolger gefunden und wird auch den Namen des Wettbewerbs ändern.

Was schon im deutschen Sprachgebrauch eh üblich war, wird nun auch offiziell. Der IHF Super Globe nennt sich künftig auch offiziell IHF Men´s Club World Championship (IHF Vereinsweltmeisterschaft der Männer, Anm.). Neues Ausrichterland wird Ägypten, wo schon 2007 einmalig der Titel vergeben wurde.

Insgesamt neun Mannschaften und damit drei weniger als in den vergangenen Jahren sollen um den Titel spielen. Die Neue Hauptstadt Ägyptens, wo auch bei der Handball-WM 2021 in der 7.000 Zuschauer fassenden "New Capital Sports Hall" gespielt wurde, soll die nächsten drei Ausgaben ausrichten.

Die Handball-Bundesliga GmbH gibt in ihrem Rahmenterminplan für die Spielzeit 2024/25 den Zeitraum vom 30. September bis zum 06. Oktober als Zeitplan für die Vereins-WM an. Zeitgleich sollen allerdings auch die 2. Runde im DHB-Pokal sowie auch der 5. Spieltag der 1. Bundesliga absolviert werden.

Drei Mannschaften bereits qualifiziert

Der SC Magdeburg ist als Titelverteidiger bereits qualifiziert. Auch die besten Teams der höchsten Vereinswettbewerbe in Afrika, Asien, Ozeanien, Nordamerika und der Karibik, Süd- und Zentralamerika sowie der Sieger der EHF Champions League werden zum Turnier reisen.

Sollte der SCM erneut in Köln beim Truckscout24 EHF Final4 triumphieren, dann würde wie im Vorjahr der Finalist - also der FC Barcelona oder der THW Kiel - dann zur Endrunde reisen. Aalborg Handbold hätte als Magdeburgs Halbfinalgegner nur mit einem Turniersieg die Chance auf die Turnierteilnahme.

Al Ahly Kairo hatte sich jüngst beim afrikanischen Supercup das Ticket geholt. Ägypten wird als Gastgeber allerdings noch ein weiteres Team stellen, aller Voraussicht nach sollte das Zamalek Kairo, als Finalist des afrikanischen Supercups, sein.

In Asien konnte der Al Khaleej Club Saihat aus Saudi-Arabien den Titel gewinnen, nach zweimaliger Verlängerung hatte man Al Arabi Doha aus Katar besiegt. In den anderen Kontinenten sind die Entscheidungen noch nicht gefallen - ab dem 28. Mai bis zum 01. Juni wird in Sao Paulo ein weiteres Ticket vergeben.

Das neunte Ticket vergibt der Weltverband über eine Wildcard, in den vergangenen Jahren hatte man oftmals den Finalisten der Champions League wie auch den Sieger der European League eingeladen. Auch der Gewinner der Arabischen Handballmeisterschaft der Landesmeister hat kein automatisches Ticket mehr.

Vier Ausrichter, nur einmal bislang in Europa

Die offizielle Klub-WM im Handball wurde nur bei ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1997 in Europa ausgetragen, Wien war damals der Austragungsort des Wettbewerbs. Im Fünf-Jahres-Rhythmus folgten dann Ausgaben in Doha (2002) und Kairo (2007).

Erst seit 2010 wird der IHF Super Globe jährlich ausgespielt. Nach neun Jahren in Katar mit dem Spielort Doha wechselte man 2019 nach Saudi-Arabien, wo man dreimal in Dammam und einmal in Jeddah (2021) spielte. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Ausgabe 2020 abgesagt.

Medaillenspiegel IHF Super Globe

Wertung nach Clubs

* von 2011-13 Atlético Madrid

** von 2008-20 GS Pétroliers Algier

Christian Stein

Platz Team Gold Silber Bronze Gesamt 1 FC Barcelona (ESP) 5 2 2 9 2 SC Magdeburg (GER) 3 1 0 3 3 Füchse Berlin (GER) 2 3 0 5 4 BM Ciudad Real (ESP)* 3 1 0 4 5 Qatar Al-Sadd 1 2 1 4 6 THW Kiel (GER) 1 2 0 3 7 CB Cantabria Santander (ESP) 1 0 0 1 8 Egypt Al-Ahly SC 0 1 0 1 - HSV Hamburg (GER) 0 1 0 1 - Telekom Veszprém (HUN) 0 1 0 1 - Drammen HK (NOR) 0 1 0 1 - Paris Saint-Germain (FRA) 0 1 0 1 13 HC Vardar 1961 Skopje (MKD) 0 0 2 2 - Industria Kielce (POL) 0 0 2 2 16 MC Alger (ALG)** 0 0 1 1 - Metodista SBC (BRA) 0 0 1 1 - Zamalek SC (EGY) 0 0 1 1 - SG Flensburg-Handewitt (GER) 0 0 1 1 - As-Sadd (LBN) 0 0 1 1 - Doosan KyungWol (KOR) 0 0 1 1 - El Jaish Doha (QAT) 0 0 1 1 - Montpellier Handball (FRA) 0 0 1 1 - Aalborg Håndbold (DEN) 0 0 1 1

Wertung nach Ländern