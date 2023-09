Klub-WM: ManCitys Halbfinalgegner kommt aus Mexiko oder Japan

Zwei Spiele muss Champions-League-Sieger Manchester City gewinnen, um sich auch Klub-Weltmeister nennen zu dürfen. Der Turnierbaum steht seit Dienstag fest.

Bei der diesjährigen Klub-WM, die im Saudi-arabischen Dschidda stattfinden wird, gibt es zwei Runden, ehe Champions-League-Sieger Manchester City eingreifen muss. Beim Turnier, an dem sieben Mannschaften teilnehmen, steigen die Skyblues erst im Halbfinale ein.

Qualifiziert sind die Champions-League-Sieger der einzelnen Kontinente. Aus Asien sind die Urawa Red Diamonds (Japan) dabei, aus Afrika Al-Ahly Kairo (Ägypten), von der CONCACAF Club Leon (Mexiko), aus Ozeanien Auckland City (Neuseeland), aus Europa Manchester City (England) und Al-Ittihad aus der Saudi Pro League, also der Titelverteidiger der Liga des organisierenden Verbands. Bei Al-Ittihad stehen unter anderem Karim Benzema und N'golo Kanté unter Vertrag.

Der Copa-America-Sieger muss noch ermittelt werden

Ein Teilnehmer des Turniers, das zwischen dem 12. und dem 22. Dezember dieses Jahres ausgespielt wird, steht noch nicht fest: Es ist der Sieger der südamerikanischen Copa Libertadores, die meistens den zweitprominentesten Teilnehmer stellt. Dort werden Ende September erst die Halbfinals zwischen den Boca Juniors (Buenos Aires) und Palmeiras aus Sao Paulo sowie zwischen Fluminense aus Rio de Janeiro und Internacional aus Porto Alegre ausgetragen. Das Finale steigt dann am 11. November.

Auf den Vertreter aus Südamerika könnte City frühestens im Klub-WM-Endspiel treffen. In der ersten Runde, in der es nur ein Spiel gibt, bekommt es "Gastgeber" Al-Ittihad mit Auckland zu tun, ehe sich der Sieger in der zweiten Runde mit Al-Ahly duellieren muss. Die andere Zweitrunden-Begegnung, auf deren Gewinner im Halbfinale die Mannschaft von Pep Guardiola wartet, steht bereits fest: Club Leon gegen Urawa Red Diamonds. Das zweite Halbfinale wird der Sieger der Copa Libertadores gegen den Gewinner der Paarung Al-Ahly gegen den Erstrundensieger bestreiten.

Ab 2025 wird die Klub-WM mit 32 Mannschaften und im Vierjahres-Rhythmus stattfinden. Aktueller Titelverteidiger ist Real Madrid; der letzte Titelträger, den nicht die UEFA stellte, war Corinthians aus Sao Paulo (Brasilien) durch den Final-Sieg über den FC Chelsea 2012.