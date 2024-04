Klub-WM bringt nicht nur Vorteile: So reagiert Salzburg auf den Millionenregen

Die Qualifikation für die Klub-WM 2025 beschert Red Bull Salzburg einen Millionenregen. Doch die Teilnahme bringt für den österreichischen Serienmeister auch Herausforderungen mit sich.

Durch das Aus von Arsenal im Champions-League-Viertelfinale steht der FC Red Bull Salzburg seit Mittwochabend als zwölfter und letzter europäischer Teilnehmer an der Klub-WM 2025 fest. Medienberichten zufolge soll sich alleine die Antrittsprämie auf rund 50 Millionen Euro belaufen. Nicht zuletzt deshalb sorgte die Qualifikation für das neue Mega-Turnier bei den Salzburgern für strahlende Gesichter.

"Es ist eine große Freude, dass uns unser Salzburger Weg nunmehr sogar zur Klub-WM geführt hat und wir uns dabei im Sommer 2025 mit den weltbesten Klub-Mannschaften der vergangenen Jahre messen dürfen", sagte Geschäftsführer Stephan Reiter. Die erstmalige Klub-WM-Teilnahme eines österreichischen Vereins führte er auch auf den Aufschwung des heimischen Klubfußballs zurück: "Ich denke, dass diese Teilnahme nicht nur für den FC Red Bull Salzburg eine große Ehre ist, sondern auch eine Anerkennung für den gesamten österreichischen Klubfußball darstellt, der sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat."

Terminproblem

Ausgetragen wird die Klub-WM von 15. Juni bis 13. Juli 2025 im bisher bekannten Format der Männer-WM mit acht Vierergruppen. Für die Salzburger ergibt sich daraus ein Terminproblem, läuft in diesem Zeitraum im Regelfall doch bereits die Aufbauphase für die Ende Juli startende Saison. "Wir kennen zwar noch nicht alle Details zu diesem Turnier, wissen aber schon jetzt, dass sich aus der Teilnahme einige große Herausforderungen ergeben werden, wie etwa eine völlig veränderte Saisonvorbereitung oder jede Menge zusätzliche Reisen und Spiele", meinte Reiter.

Dennoch überwiegen für Salzburg angesichts des Millionenregens naturgemäß die Vorteile. Das Startgeld von 50 Millionen Euro wäre für alle anderen Vereine in der Bundesliga mehr als ein Jahresbudget. Demnach wäre selbst das Verpassen der Champions League - aus finanzieller Sicht - kein Beinbruch. Dass die elfte Meisterschaft in Folge und damit die neuerliche Qualifikation für die Königsklasse bei den Salzburgern dennoch allerhöchste Priorität genießt, zeigte die Entlassung von Gerhard Struber am Anfang der Woche. Ex-Schalker Onur Cinel soll die "Bullen" an den verbleibenden sechs Spieltagen nun zum Titel führen.