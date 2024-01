Klub teilt mit: Dorival Junior wird neuer Nationalcoach Brasiliens

Die Personalie Carlo Ancelotti hat sich zerschlagen, doch nun hat die Nationalelf Brasiliens einen neuen Coach: Dorival Junior soll Fernando Diniz beerben.

Eine Bestätigung über den Wechsel an der Spitze des fünfmaligen Weltmeisters steht aber seitens des brasilianischen Verbands (CBF) noch aus. Vielmehr war es Dorival Juniors bisheriger Klub FC Sao Paulo, der den Wechsel des 61-Jährigen bekanntgab.

Demnach habe Dorival Junior bei den Verantwortlichen von Sao Paulo um seine Freistellung gebeten, um die Selecao zu übernehmen: "Es ist die Verwirklichung eines persönlichen Traums, der nur möglich war, weil ich für die in Sao Paulo geleistete Arbeit Anerkennung erhalten habe", wird Dorival Junior auf der Klub-Website zitiert. Der 61-Jährige bedankte sich bei seinem Abschied auch "bei den Fans für ihre Zuneigung und Unterstützung".

WM-QUALIFIKATION SÜDAMERIKA Die aktuelle Tabelle

Dorival Junior hatte im April 2023 den FC Sao Paulo übernommen und den Verein zum Gewinn des brasilianischen Pokals geführt. Für die Tricolor Paulista war es der erste Pokalsieg auf nationaler Ebene. "Es bleibt nur noch, ihm viel Glück bei seiner neuen Herausforderung zu wünschen", sagte FCSP-Präsident Julio Casares. Bis der Verein einen neuen hauptamtlichen Trainer gefunden hat, werden Dorival Juniors bisherige Assistenten Lucas Silvestre und Pedro Sotero interimsweise das Team betreuen.

Top-Favorit Ancelotti verlängerte bei Real Madrid

Bei der Selecao folgt Dorival Junior auf Fernando Diniz, der nach drei Niederlagen in Folge seines Amtes enthoben wurde. Auch über diesen Schritt gibt es noch keine offizielle Bestätigung, doch brasilianische Medien berichteten bereits vor dem ersten Wochenende des Jahres von der Freistellung Diniz'. Dieser hatte Brasilien erst im vergangenen Juli übernommen, war aber von Anbeginn an nur als Übergangslösung vorgesehen. Denn der eigentlich Plan sah vor, dass nach dieser Saison Real Madrids Coach Carlo Ancelotti Brasilien übernehmen wird. Doch der Italiener verlängerte erst kurz vor dem Jahreswechsel seinen Vertrag bei den Königlichen um zwei Jahre.

Selecao in der Krise, Chaos an der Verbandsspitze

Der brasilianische Fußball befindet sich derzeit in einer Krise. Die Selecao hat zuletzt vier Spiele in der WM-Qualifikation Südamerikas nicht gewonnen und von diesen die letzten drei allesamt verloren - darunter auch das 0:1 im Maracana gegen den Erzrivalen Argentinien. In der Tabelle liegt Brasilien nach sechs Spielen nur auf Rang sechs, der gerade noch zur Qualifikation zur WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada berechtigt. Zudem herrscht auch an der Verbandsspitze des CBF Chaos. Präsident Ednaldo Rodriguez war im Dezember wegen vermeintlicher Unregelmäßigkeiten von einem Gericht in Rio de Janeiro Amt abgesetzt worden. Ein Richter des Obersten Bundesgerichts in Brasilien machte diese Entscheidung aber erst am vergangenen Donnerstag per einstweiliger Verfügung wieder rückgängig, seitdem weilt der der 69-Jährige wieder in seinem Amt.