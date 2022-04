Klub für Klub: Was für wen im Bundesliga-Finale noch drin ist

Drei Spieltage vor dem Saisonende kennen nur zwei Klubs ihre Abschlussplatzierung schon. Was ist für die anderen noch drin? Ein Überblick - Klub für Klub.

Ganz oben ist nun auch rechnerisch alles klar: Der FC Bayern ist Meister, sogar die nächste kicker-Torjägerkanone kann Robert Lewandowski bei zwölf Treffern Vorsprung längst einplanen. Trainer Julian Nagelsmann hat bereits angekündigt, die letzten drei Spieltage auch dafür zu nutzen, ein paar Talenten zu Einsatzminuten zu verhelfen. Ein mögliches Ziel immerhin noch: Die 100-Tore-Marke ist bei 92 Treffern noch in Reichweite, der selbst aufgestellte Bundesliga-Rekord (101, 1971/72) ebenfalls. Im Vorjahr war der Zähler bei 99 stehengeblieben.

Sicher für die Champions League qualifiziert ist auch Borussia Dortmund schon. Und auch für die Vizemeisterschaft - die im Vorjahr an Leipzig gegangen war - fehlt nicht mehr viel: Bei acht Punkten Vorsprung auf den Dritten Leverkusen reichen zwei Zähler aus den letzten drei Auftritten, zu denen auch ein Gastspiel bei Absteiger Fürth zählt.

Leipzig hat noch drei Ziele - Freiburg noch drei direkte Duelle

Bayer 04 Leverkusen hat die Champions League seit dem Wochenende wieder fester im Blick. Drei Punkte und die deutlich bessere Tordifferenz trennen die Seoane-Elf vom Fünften Freiburg - auf den sie am 34. Spieltag trifft. Ein Sieg im direkten Duell könnte schon ausreichen für eine Top-vier-Platzierung. Allerdings lauern auch der Sechste Union Berlin und sogar der Siebte 1. FC Köln noch.

Die beste Tordifferenz nach den Bayern hat aktuell RB Leipzig. Sie könnte noch zum Trumpf im Rennen um die Königsklasse werden. Für die Sachsen gilt es nach der schmerzhaften 1:2-Niederlage gegen Union Berlin, zwei Punkte Vorsprung auf Freiburg, vier auf Union und fünf auf Köln zu verteidigen. Mit den Gegnern Gladbach (A), Augsburg (H) und Bielefeld (A) wirkt das gut machbar, allerdings hat Leipzig dazwischen noch ein Europa-League-Halbfinale zu spielen - und danach das DFB-Pokal-Endspiel. Als Europa-League-Sieger wäre RB ebenfalls sicher in der Champions League dabei.

Für den SC Freiburg ist im Saisonfinale noch alles drin - von Champions-League-Qualifikation plus DFB-Pokal-Sieg bis nichts. Die Europapokal-Teilnahme an sich können die Breisgauer aber kaum noch verspielen: weil der Vorsprung auf den Achten Hoffenheim sechs Punkte beträgt und weil Platz sieben aller Voraussicht nach für die Europa Conference League reichen wird. Mit Hoffenheim (A), Union (H) und Leverkusen (A) spielt der SC nur noch gegen direkte Europa-Konkurrenten.

Für Köln sprechen auch die Gegner - In Hoffenheim geht es auch um Hoeneß

Von diesen direkten Duellen könnte der 1. FC Köln profitieren, dem nach fünf Jahren das Europapokal-Comeback winkt. Nach drei Siegen am Stück hat mancher FC-Fan bestimmt auch schon mal nachgerechnet, was bis zum vierten Platz noch fehlt - es sind fünf Punkte, angesichts der vergleichsweise schwachen Tordifferenz (+2) letztlich sogar sechs. Realistischer sind die Plätze fünf bis sieben, die - wegen der Konstellation im DFB-Pokalfinale - wohl allesamt ein Europapokal-Ticket bereithalten. Was neben der Form für die Baumgart-Truppe spricht: Mit Augsburg (A), Wolfsburg (H) und Stuttgart (A) warten Kellerkinder, die im Fall des VfL und des VfB bis dahin vielleicht schon Gewissheit über ihr Schicksal haben.

Die TSG Hoffenheim, im Winter noch Champions-League-Anwärter, droht nach der jüngsten Misere von sechs sieglosen Spielen den Europapokal zu verspielen. Selbst der siebte Platz ist schon drei Punkte entfernt, und es geht noch gegen Freiburg (H), Leverkusen (H) und Gladbach (A). Auf dem Spiel steht dabei auch Sebastian Hoeneß' Zukunft: Er ist noch bis 2023 gebunden, und es gilt als ungeschriebenes Gesetz, nicht mit einem Trainer mit auslaufendem Vertrag in eine neue Saison zu gehen.

Für den Tabellenneunten Eintracht Frankfurt liegt der Fokus in den finalen Saisonwochen nicht mehr auf der Bundesliga. Der große Traum ist vor den Halbfinals gegen West Ham der Europa-League-Titel, der auch noch mit einem Platz in der Champions-League-Gruppenphase belohnt werden würde. Ob das auch gute Nachrichten für die letzten drei Liga-Gegner Leverkusen (A), Gladbach (H) und Mainz (A) sind?

Acht Optionen für Gladbach - Bochum fehlen noch zwei Punkte

Der 1. FSV Mainz 05, die zweitschlechteste Auswärtsmannschaft der Liga, hat zwar den Klassenerhalt schon sicher und keine Aussichten mehr auf Europa, spätestens nach dem 0:5 in Wolfsburg aber noch etwas gutzumachen. Und bekanntermaßen ist jeder Platz in der Abschlusstabelle TV-Geld wert.

Das ist auch das letzte "harte" Ziel für Borussia Mönchengladbach an den verbleibenden Spieltagen, an denen Leipzig (H), Frankfurt (A) und Hoffenheim (H) warten. Von Platz acht bis Platz 15 ist noch alles möglich für die Fohlen - kurioserweise also genau die Palette, die rein sportlich bedeutungslos ist.

Fast gerettet ist der VfL Wolfsburg. Bei neun Punkten Vorsprung auf den Drittletzten Stuttgart reicht den Wölfen schon ein Punkt aus den Spielen in Stuttgart, Köln und gegen Bayern. Auch der Sprung in die obere Tabellenhälfte ist am Ende einer turbulenten Saison noch realistisch.

Der VfL Bochum ist ebenfalls fast am Ziel Klassenerhalt - nur hätte er beim Aufsteiger einen völlig anderen Stellenwert als bei den Wolfsburgern. Selbst wenn die Konkurrenz zum Abschluss durchweg gewinnt, brauchen die Bochumer gegen Dortmund (A), Bielefeld (H) und Union (A) nur noch maximal zwei Punkte. Direkt absteigen können sie schon seit dem Wochenende nicht mehr.

Hertha kann sich schon am 32. Spieltag retten - VfB muss nach unten schauen

Das gilt angesichts der passablen Tordifferenz auch für den Tabellen-14. FC Augsburg, der ebenfalls schon am 32. Spieltag den Ligaverbleib endgültig sichern kann. Ein Sieg gegen Köln wäre ausreichend - einer in Leipzig (33.) oder gegen Fürth (34.) ginge alternativ auch. Wegen der geringen Punkteabstände nach oben darf der FCA auch noch auf Verbesserungen im TV-Ranking hoffen.

Vor der Saison waren die Ziele ganz andere, doch wäre sie jetzt schon vorbei, hätte Hertha BSC sicher keine Einwände. Der 2:0-Sieg gegen Verfolger Stuttgart bedeutet: Gegen Bielefeld (A), Mainz (H) und Dortmund (A) müssen höchstens noch vier Punkte her, um sowohl den direkten Abstieg als auch die Relegation abzuwenden. Verliert der VfB parallel gegen Wolfsburg, könnte den Berlinern schon mit einem Sieg in Bielefeld nichts mehr passieren. Dann bliebe auch die zweitschlechteste Tordifferenz der Liga ohne Folgen.

kicker Wochenendrückblick vom 25.4.2022 Bayern München ist zum zehnten Mal in Folge Meister, Werder Bremen siegt souverän auf Schalke, Der THM Kiel gewinnt den DHB Pokal kicker Wochenendrückblick vom 17.4.2022 17.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 10.4.2022 10.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 3.4.2022 03.04.2022 kicker Wochenendrückblick vom 28.3.2022 28.03.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Der VfB Stuttgart steht da, wo er schon am Ende der Hinrunde stand: auf dem Relegationsplatz. Bei vier Punkten Rückstand auf Hertha, ausstehenden Spielen gegen Wolfsburg (H), Bayern (A) und Köln (H) und der Form vom Sonntag muss die Matarazzo-Elf wohl sogar eher nach unten schauen: Bielefeld hat nur zwei Punkte weniger (allerdings die klar schlechtere Tordifferenz). Mindestens vier Punkte müssen noch her, um überhaupt noch eine rechnerische Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Dass Hertha und Bielefeld am 32. Spieltag direkt aufeinandertreffen, ist keine gute Nachricht für den VfB. Zwar können nicht beide gewinnen, verlieren aber eben auch nicht.

Die formschwache Arminia hat nach dem Trainerwechsel erneut verloren und den Klassenerhalt nicht mehr in eigenen Händen. Mit einem Sieg gegen Hertha am Samstag wäre sie aber plötzlich wieder voll im Rennen. Außerdem besteht gegen Bochum (A) und Leipzig (H) noch Gelegenheit, zumindest auf den Relegationsplatz zu klettern.

Und die SpVgg Greuther Fürth? Sie wird die Bundesliga erneut nach nur einem Jahr verlassen. Im Saisonfinale bieten sich dem künftigen Zweitligisten immerhin noch zwei Gelegenheiten, sich nicht ohne Auswärtssieg zu verabschieden. Es geht noch zu Union Berlin und zum FC Augsburg.