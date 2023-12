Klotz wechselt von der Backnanger auf die Villinger Trainerbank

Das große Trainerstühlerücken in der Oberliga Baden-Württemberg geht weiter. Mit Mario Klotz hat der FC 08 Villingen jetzt einen neuen Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion gefunden, wodurch sich aber Ligakonkurrent TSG Backnang auf Trainersuche begeben muss.

Die Nachricht kam überraschend und hat die TSG Backnang selbst am Freitagabend als "Paukenschlag" bezeichnet. Noch vor sechs Wochen hatte Mario Klotz seinen Vertrag als Cheftrainer beim Tabellenelften der Oberliga Baden-Württemberg vorzeitig bis Sommer 2025 verlängert. Doch jetzt wechselt Klotz mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer und Sportdirektor in Personalunion zum Backnanger Ligakonkurrenten FC 08 Villingen. "Ich freue mich, dass ich in meine alte fußballerische Heimat zurückkehren kann. Der FC 08 ist und bleibt für mich einer der reizvollsten Traditionsclubs. Da musste ich nicht lange überlegen", sagt der 39-jährige ehemalige Stürmer, der von 2007 bis 2010 insgesamt drei Jahre lang das Villinger Trikot in der Oberliga getragen hatte.

Am Friedengrund übernimmt Klotz sowohl die seit dem Frühjahr und der Trennung von Marcel Yahyaijan vakante Position des Sportdirektors und tritt gleichzeitig die Nachfolge von Alois Ribeiro und Denis Stogiannidis auf der Trainerposition an. Der Athletiktrainer und der Sportvorstand hatten den FC 08 nach dem überraschenden Rücktritt von Ryszard Komornicki vor dem 3. Spieltag interimsweise übernommen, nach anfänglichem Auf und Ab deutlich stabilisiert und von den vergangenen zwölf Spielen nur zwei verloren. In der Tabelle stehen die Villinger als Tabellenzweiter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach. Das Spitzenspiel gegen den selbsternannten Dorfklub bildet am 2. März den Auftakt in die Restsaison und somit die Liga-Premiere für Klotz auf der Trainerbank der Südbadener.

"Eine tolle Persönlichkeit"

"Wir freuen uns, dass Mario sich für uns entschieden hat. Er ist eine tolle Persönlichkeit, die mit seiner FC 08-Vergangenheit hervorragend zu uns passt. Wir bedanken uns bei der TSG Backnang für den vertraulichen Austausch, die angenehme Kommunikation und dass dieser kurzfristige Wechsel so möglich gemacht wurde", sagen die beiden FC 08-Vorstände Reinhard Warrle und Armin Distel. Der Beiratsvorsitzender Dieter W. Haller ergänzt: "Mario Klotz hat die Erfahrung, die Kompetenz und das nötige Insiderwissen, um den FC 08 sportlich langfristig in der Spitzengruppe des baden-württembergischen Fußballs zu etablieren." Auffällig ist, dass Stogiannidis als Sportvorstand in der Mitteilung des Vereins nicht zu Wort kommt. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Unstimmigkeiten in der Villinger Führungsebene gegeben.

Klotz tritt in Villingen seinen zweiten Cheftrainerposten an. Nach dem Ende seiner Spielerlaufbahn und fünfeinhalb Jahren als Co-Trainer hatte der Diplom-Ökonom und B-Lizenz-Inhaber Anfang des Jahres in Backnang erstmals als Cheftrainer übernommen und die TSG zum Klassenerhalt geführt. Nach zwölf Monaten verlässt der Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Bernd Klotz (u.a. VfB Stuttgart und Borussia Dortmund) die Etzwiesen wieder. "Für die TSG Backnang ist der Abgang von Mario Klotz ein herber Verlust. Für seine überragende Arbeit und Fachkompetenz möchten wir uns herzlich bedanken", sagt TSG-Vorsitzender und Sportvorstand Joachim Pfisterer.

Er muss jetzt gemeinsam mit der sportlichen Leitung um Marc Erdmann und Oguzhan Biyik einen neuen Trainer suchen, der die Backnanger übernimmt und das vierte Jahr in Folge in der Oberliga hält. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge sieben Zähler. Am 24. Februar geht es für die TSG gegen den FC Denzlingen mit einem wichtigen Spiel im Kampf um den Klassenerhalt weiter. Bis zum Trainingsstart am 20. Januar soll ein neuer Trainer gefunden werden. Dazu dürften auf dem Trainermarkt im Ländle gute Argumente gefragt sein.

Auch Pforzheim und Reutlingen suchen

Neben Backnang sind mit dem 1. CfR Pforzheim und dem SSV Reutlingen zwei weitere Oberligisten auf Trainersuche. Der VfR Mannheim wird immer noch interimsweise von Sportdirektor Hakan Atik betreut und beim ATSV Mutschelbach wird der Trainerposten im Sommer frei. Beim FC Holzhausen hat man sich dazu entschieden bis zum Saisonende mit dem bisherigen Interimstrainerquartett um den sportlichen Leiter Karsten Meier weiterzumachen.