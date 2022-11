Klostermanns Plädoyer für Schiedsrichterin Frappart: "Das Normalste der Welt"

Bei der PK im FIFA-Mediencenter erschien der Bundestrainer diesmal in Begleitung. Lukas Klostermann hat gute Chancen auf sein Startelf-Comeback gegen Costa Rica.

Aus Katar berichtet Oliver Hartmann

Diesmal ließ sich Hansi Flick nicht alleine die gut 100 Kilometer vom Teamquartier am Nordzipfel Katars ins FIFA-Mediencenter nach Doha chauffieren. Anders als vor dem Spiel gegen Spanien, als er keinem Spieler die Fahrt zumuten wollte und dem Verband prompt eine Strafe über 10.000 Schweizer Franken einbrachte, hatte der Bundestrainer am Mittwoch Lukas Klostermann im Schlepptau. Eine Garantie, dass der Leipziger Abwehr-Allrounder damit auch am Donnerstag im entscheidenden Gruppenspiel in der Anfangsformation stehen wird, bedeutete diese "Berufung" zwar nicht. Doch die Chancen auf Klostermanns Startelf-Comeback in einem Pflichtspiel nach fast vier Monaten stehen gut. "Lukas ist immer eine Option. Er hat es sehr gut gemacht, als er gegen Spanien reingekommen ist", urteilte Flick über Klostermanns 20-Minuten-Einsatz am Sonntag, als er für den überforderten und gelb-rot-bedrohten Thilo Kehrer eingewechselt wurde und umgehend die rechte Abwehrseite beruhigte.

Punktlandung nach Verletzung

Am 7. August, im ersten Bundesliga-Spiel von RB beim VfB Stuttgart (1:1) hatte sich Klostermann einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen. Es folgte eine OP und die bange Frage, ob er rechtzeitig zur WM wieder in Form kommen würde. Flick pflegte den ständigen Kontakt, auch weil er auf der rechten Abwehrseite nicht so viele gelernte Alternativen zur Verfügung hatte. Am Ende wurde es eine Punktlandung. Zwar kam er für die Leipziger nicht mehr zu einem Einsatz, dafür aber im einzigen WM-Testspiel gegen den Oman. Da reichten gleichwohl die Kräfte nur für 34 Minuten. Jetzt ist bedeutend mehr drin, betonte Klostermann: "Ich fühle mich gut und hoffe, dass ich der Mannschaft mit etwas mehr Spielzeit helfen darf."

Klostermann, der bei RB Leipzig bereits seine neunte Saison bestreitet, könnte bei diesem Turnier zur festen Größe werden, nachdem Niklas Süle und Kehrer in den ersten beiden Spielen nicht zu überzeugen wussten. Der 26-Jährige gilt als ausgesprochen schnell, ist außerdem auf und außerhalb des Platzes ein besonnener und geerdeter Typ. Dies zeigte er auch bei der Pressekonferenz, als er gefragt wurde, was er davon halte, dass in der Französin Stephanie Frappart erstmals eine Schiedsrichterin ein WM-Spiel leiten wird. "Das ist das Normalste der Welt", entgegnete Klostermann, "ich habe noch nie darauf geachtet, ob eine Frau oder ein Mann pfeift."