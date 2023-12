Klostermanns Abschieds-Signale an RB Leipzig

Lukas Klostermann (27) plant offenbar den ablösefreien Abschied von RB Leipzig. Dem Wunsch des Klubs, bis zum Jahreswechsel über seine sportliche Zukunft zu entscheiden, ist der Nationalspieler nicht nachgekommen.

Lukas Klostermann hat kurz vor Weihnachten tatsächlich "Ja" gesagt, allerdings nur zu seiner langjährigen Freundin Laura bei der Hochzeit am vorvergangenen Freitag. Bei RB Leipzig hingegen wartete man zum Jahresende vergebens auf ein Ja-Wort des Abwehr-Allrounders, dessen Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Seit mehr als einem Monat liegt Klostermann ein unterschriftsreifes Angebot zur Verlängerung vor, verbunden mit der Bitte von Sportdirektor Rouven Schröder, sich bis zum Jahreswechsel zu entscheiden.

Schröder will in La Manga das Gespräch suchen

Die Frist hat der 22-malige Nationalspieler nach kicker-Informationen verstreichen lassen, was den Eindruck verstärkt, dass Klostermann den ablösefreien Wechsel im Sommer plant. Noch hat Schröder die Hoffnung nicht aufgegeben, will mit dem Spieler in der nächsten Woche im Trainingslager in La Manga das Gespräch suchen.

Allerdings deutet aktuell nichts darauf hin, dass der Verteidiger die vorliegende Offerte noch annimmt oder der Verein zu finanziellen Nachbesserungen bereit ist. "Ich denke, dass wir da zeitnah Klarheit haben, die wir auch haben wollen. Die Karten sind gelegt", sagte Schröder kürzlich dem MDR.

Klostermann, der bereits seine neunte Saison für Leipzig bestreitet, wäre nach Konrad Laimer der zweite langjährige Profi, der den Klub innerhalb eines Jahres ablösefrei verlässt. Andere RB-Urgesteine wie Yussuf Poulsen, Kevin Kampl oder Willi Orban hatten hingegen zuletzt ihre Verträge verlängert.

Wirtschaftlich wäre Klostermanns Abschied für den Pokalsieger verschmerzbar, hat sich die im August 2014 an den VfL Bochum überwiesene eine Million Euro Ablöse längst amortisiert. Und auch aus sportlichen Gesichtspunkten gibt es gute Gründe, den Spieler ungeachtet seiner Verdienste nicht um jeden Preis halten zu wollen. In Orban, Mohamed Simakan und Neuzugang Castello Lukeba besitzt RB drei Innenverteidiger mit Startelf-Anspruch. Zudem soll das für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain geholte und in der Hinrunde verletzte Abwehrjuwel El Chadaille Bitshiabu (18) herangeführt werden.

Rose hofft auf den Verbleib

Allerdings war Klostermann ungeachtet der Konkurrenz in der Hinrunde eine feste Größe, stand in 21 der bislang 25 Pflichtspiele auf dem Platz, darunter zwölfmal in der Startelf. Trainer Marco Rose sprach sich auch deshalb zuletzt mehrfach für einen Verbleib aus. "Wir würden uns sehr freuen, wenn er bliebe", sagte der 47-Jährige.

Seine Wertschätzung hatte der Coach auch dadurch ausgedrückt, dass Klostermann in den Ligaspielen gegen Köln (6:0) und Dortmund (3:2) die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen durfte. "Er hat Vertrauen von mir, ist absoluter Führungsspieler, hat den Verein mitgeprägt und mag die Stadt", so Rose. Ob diese Aspekte tatsächlich eine entscheidende Rolle bei Klostermanns Zukunftsplanung spielen, dürfte sich zeitnah zeigen.