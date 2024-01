Klostermann verlängert doch: "Enorm wichtig für unsere Mannschaft"

Vieles hatte auf einen Abschied im Sommer hingedeutet, doch es kam anders: Lukas Klostermann hat seinen Vertrag bei RB Leipzig verlängert.

Eigentlich hatten die Verantwortlichen von RB Leipzig eine Entscheidung über Klostermanns Zukunft bis zum Jahreswechsel erwartet. Doch der 27-jährige Defensivmann ließ diese Frist verstreichen. Es deutete also einiges auf einen Abschied hin. Dennoch hatte Sportdirektor Rouven Schröder die Hoffnung auf eine Einigung während des Trainerlagers in La Manga nicht aufgegeben - und das offensichtlich mit Recht.

Denn am Donnerstagnachmittag vermeldete der Bundesligist Folgendes: Klostermann hat seinen Vertrag bis Juni 2028 verlängert. "Wir haben immer betont, dass es für uns eine zentrale und wichtige Personalentscheidung ist, mit Lukas Klostermann möglichst langfristig zu verlängern. Das ist uns jetzt noch vor dem Start in die zweite Saisonhälfte gelungen", lässt sich Schröder in einer Klub-Mitteilung zitieren. "Lukas ist enorm wichtig für unsere Mannschaft und für unseren Klub, weil er einfach ein sehr guter Typ und zuverlässiger Spieler ist, der vielseitig eingesetzt werden kann und seit Jahren auf hohem Niveau spielt."

Es fühlt sich sehr, sehr gut an, dass unsere gemeinsame Reise auch in den kommenden Jahren weitergehen wird. Lukas Klostermann

Klostermann trägt seit August 2014 das Trikot von RB Leipzig. Das Bochumer Eigengewächs absolvierte seitdem 278 Pflichtspiele für die Sachsen und reifte zum Nationalspieler (22 Partien). 2022 und 2023 gewann er den DFB-Pokal, stand ohnehin in allen vier Pokal-Endspielen der Leipziger auf den Rasen. "Es fühlt sich sehr, sehr gut an, dass unsere gemeinsame Reise auch in den kommenden Jahren weitergehen wird. Ich bin in diesem Sommer zehn Jahre bei RB Leipzig, habe hier unglaublich viel erleben und erreichen können - nun greifen wir weiter gemeinsam an", kündigt der 1,89 Meter große Verteidiger an.

Er habe auch überlegt, nach der "langen Zeit in Leipzig etwas Neues" anzufangen, doch am Ende entschied er sich für den Verbleib. Sehr zur Freude von Schröder: "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in nur drei Monaten die Verträge mit Lukas Klostermann, Willi Orban, Kevin Kampl und Yussuf Poulsen verlängern konnten. Damit binden wir vier zentrale Spieler an uns, die schon sehr lange dabei sind, seit Jahren das Gerüst bilden und auch künftig bilden werden."