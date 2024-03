Klostermann ist zurück, Orban angeschlagen

RB Leipzig kann im Heimspiel am Samstag gegen den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr, LIVE! auf kicker) aller Voraussicht nach wieder auf Lukas Klostermann bauen.

Der 27 Jahre alte Verteidiger, der sich im Liga-Heimspiel der Sachsen am 17. Februar gegen Borussia Mönchengladbach (2:0) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte, trainiert in Leipzig wieder mit der Mannschaft. Somit wäre der vielseitige Abwehrspieler Klostermann, der auf beiden Außenverteidiger-Positionen sowie in der zentralen Deckung agieren kann, für die Partie gegen Mainz auch wieder eine Option für den Kader.

Was die Vierer-Abwehrkette betrifft, stellt sich RB-Trainer Marco Rose für das Duell mit dem Tabellendrittletzten in der Zentrale abseits der Personalie Klostermann noch ein kleineres Fragezeichen. Kapitän Willi Orban verpasste die beiden Länderspiele der ungarischen Nationalmannschaft gegen die Türkei (1:0) und gegen den Kosovo (2:0) wegen muskulärer Probleme. Im Laufe des Mittwochs wird Orban von der Nationalmannschafts-Reise zurückerwartet, dann soll er von der medizinischen Abteilung der Leipziger unter die Lupe genommen werden. Ein Einsatz des 31-Jährigen gilt aber als durchaus realistisch. Sollte Orban tatsächlich passen müssen, wäre Mohamed Simakan die erste Option als rechter Innenverteidiger.