Klostermann: "Das ist ein Punkt, bei dem wir nicht schlechter sein sollten"

Lukas Klostermann erwartet gegen Köln eine leidenschaftlich geführte Partie. Der Nationalverteidiger will sich gegen eine der Überraschungen der Liga nicht auf dem Weg in Richtung Königsklasse aufhalten lassen.

im Heimspiel von RB Leipzig am Freitag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, LIVE! auf kicker)

Das 2:3 vom vergangenen Samstag beim FC Bayern München ist bei RB Leipzig aufgearbeitet. Und trotz der Niederlage - der ersten im neuen Jahr - findet Klostermann, dass die Sachsen bei ihrem Gastspiel in München "einiges richtig gut gemacht haben. Das war grundsätzlich kein schlechtes Spiel." RB habe auch gegen die Bayern gezeigt, "dass wir die Qualität haben, mit wir den Gegnern sehr gefährlich werden können", so der Verteidiger im Rahmen einer Medienrunde am Dienstag.

Balance in München stimmte zweimal entscheidend nicht

Gleichzeitig ist sich der 25-Jährige darüber im Klaren, dass in der öffentlichen Wahrnehmung nach einer Niederlage oft "die Dinge im Kopf bleiben, die nicht gut waren". In München waren vor allem die Gegentore eins und drei das Thema, die auch dadurch entstanden, dass RB im Spielaufbau ein zu hohes Risiko einging. "Wir hatten die Balance nicht richtig", resümiert Klostermann, und zwar die zwischen den Gegner rauslocken und beim Aufbau aus der eigenen Abwehr "zu riskant" zu spielen. Der Nationalspieler (16 Einsätze bislang) stellt aber klar, dass an den Prinzipien trotz der beiden Patzer in München nicht gerüttelt werden sollte. "Grundsätzlich finde ich es gut, mutig hinten rauszuspielen", betont Klostermann, "es geht darum, das in Zukunft zu perfektionieren".

Grundsätzlich finde ich es gut, mutig hinten rauszuspielen, es geht darum, das in Zukunft zu perfektionieren.

Deswegen wird RB Leipzig auch am Freitag gegen die Kölner nicht davon abweichen, den spielerischen Ansatz aus der eigenen Defensive heraus zu bevorzugen. Mit Blick auf den Gegner sagt Klostermann: "Ich erwarte, dass Köln mit der Leidenschaft spielt, die auch ihr Trainer ausstrahlt. Das ist ein Punkt, bei dem wir nicht schlechter sein sollten."

"Konsequent und rigoros" gegen Modeste

Der nach Angreifer Yussuf Poulsen dienstälteste RB-Profi hält es für geboten, "dass wir an die Leistung der letzten Spiele anknüpfen sollten", um erfolgreich zu sein. Dass Köln allerdings nicht nur Leidenschaft einbringen wird, sondern in Anthony Modeste (14 Treffer) auch einen der führenden Torjäger der Liga in seinen Reihen hat, dessen ist sich Klostermann bewusst. "Ihn zeichnet aus, dass er konstant knipst", sagt Klostermann über den "klassischen Strafraumstürmer". Für RB werde es darauf ankommen, "genauso konsequent und rigoros" zu verteidigen, wie das zuletzt gemacht wurde.

Es geht nur noch um Platz vier - "Ist eben so"

Schließlich wollen die Leipziger am Freitag im Rennen um die Champions-League-Plätze vorlegen und die Konkurrenz unter zusätzlichen Druck setzen. Dass es für die Sachsen angesichts des Punkteabstands zu den Bayern (52), Dortmund (43) und auch Leverkusen (38) wohl nur noch um Platz vier gehen wird, "ist eben so", so Klostermann, "das verändert aber nicht unsere Herangehensweise."

Dass am Freitag wieder bis zu 15.000 Fans der Partie beiwohnen können, empfindet Klostermann als "eine super Nachricht für uns. Das gibt schon so ein Stück weit das alte Fußballgefühl wieder zurück. Das Salz in der Suppe ist zurück. Ich bin auch überzeugt, dass es uns noch mal so einen kleinen zusätzlichen Push geben wird."