Klosterhalfen meldet sich nach hartem Jahr eindrucksvoll zurück

Konstanze Klosterhalfen wurde nach nach einem harten, verletzungsgeplagten Jahr starke Olympia-Achte über 10.000 m. Und war anschießend äußerst erleichtert.

Nach dem tollen achten Platz im brutal harten olympischen 10.000-m-Rennen von Tokio hockte Deutschland beste Läuferin völlig erschöpft und trotz der Gluthitze vor Kälte zitternd in der Mixed Zone und wollte erst einmal gar nicht mehr aufhören zu weinen.



"Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf. So dankbar allen, die mich hierhin gebracht haben", schluchzte die 24-Jährige. Ein Journalist trennte sich von seinem Hemd, Klosterhalfen schlüpfte hinein, um ihre frierenden, auf 1,74 m verteilten 48 Kilo wieder aufzuwärmen. "Es war sehr drückend, aber irgendwann ist mir dennoch richtig kalt geworden", sagte sie.



Klosterhalfen hatte an die Grenzen und darüber hinaus gehen müssen. In einem Jahr, in dem sie wegen hartnäckiger Beckenprobleme phasenweise kaum laufen konnte, schaffte sie es dennoch, in 31:01,97 Minuten bis auf 26 Hundertstel an ihren eigenen deutschen Rekord heranzukommen.

"Olympia als Einstieg" - Klosterhalfen stolz und glücklich

"Achte - das macht mich richtig stolz und glücklich", sagte die WM-Dritte über 5000 m im ZDF, als die letzten Kräfte noch für ein paar bilanzierende Sätze reichten: "Für acht Wochen Training kann ich das nehmen. Olympia als Einstieg - ich freue mich auf die kommende Saison."



Gegen die erfahrenere und letztlich übermächtige Konkurrenz verkaufte sich Klosterhalfen teuer, konnte aber natürlich nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Die Niederländerin Sifan Hassan gewann in 29:55,32 Minuten ihr zweites Gold nach den 5000 m, damit ist sie die erst zweite Läuferin nach der Äthiopierin Tirunesh Dibaba 2008, der dieses Double gelang. Silber ging an Kalkidan Ezahegne (Bahrain/29:56,18) vor Weltrekordlerin Letensebet Giday (Äthiopien/30:01,71).



Klosterhalfen hielt 4000 m lang am Ende der Spitzengruppe mit, bis sie nach einer Tempoverschärfung abreißen ließ, es sah in dieser Phase nicht gut aus für sie. Doch sie biss sich durch. Im Februar hatte sie in den USA, ihrem Lebens- und Trainingsmittelpunkt, den deutschen Rekord auf 31:01,71 Minuten verbessert.



Es folgten die bislang schlimmsten Wochen und Monate ihrer Karriere, in denen Klosterhalfen wollte, aber der Körper nicht mitspielte. Erst kurz vor Olympia war sie wieder konkurrenzfähig. Umso höher ist nun Platz acht über die 10.000 m einzustufen.