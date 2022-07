Kloses "großer Anteil": VfB verleiht Tibidi

Alexis Tibidi spielt in der kommenden Saison nicht für den VfB Stuttgart, sondern den österreichischen Bundesligisten SCR Altach um Trainer Miroslav Klose - der einen großen Anteil daran hatte.

13-mal durfte Alexis Tibidi in der abgelaufenen Saison bereits in der Bundesliga ran, doch die nächsten Schritte soll der 18-jährige Franzose in Österreich machen: Erstligist SCR Altach hat sich für ein Jahr auf Leihbasis die Dienste des Stuttgarter Offensivdribblers gesichert, der erst im Sommer 2021 aus der U 19 des FC Toulouse zum VfB gewechselt war.

"Alexis hat gezeigt, wie viel Talent in ihm steckt. Durch die Leihe bekommt er die Möglichkeit, sich über regelmäßige Spielpraxis weiter an den Profifußball anzupassen und an seiner Konstanz zu arbeiten", sagt Thomas Krücken, der Direktor Nachwuchsleistungszentrum beim VfB. Tibidi hatte zwar immer wieder seine Klasse aufblitzen lassen, aber auch massive Disziplinprobleme offenbart. Die Verantwortlichen hatten ihn in der Rückrunde deshalb erst zur U 21 und später zur U 19 geschickt. "Er ist extrem verpeilt und hat keine Struktur", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo damals.

Von Klose will Tibidi "viel lernen"

Jetzt soll er in Altach unter Trainer Miroslav Klose nicht nur auf dem Platz dazulernen. "Alexis Tibidi verfügt über besondere Anlagen und Fähigkeiten, die er beim VfB Stuttgart bereits mehrfach zeigen konnte", sagt Altachs Sportdirektor Werner Grabherr. "Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für uns gewinnen konnten, und dabei hatte unser Cheftrainer einen großen Anteil daran. Alexis kann mit seiner Dynamik und seinen fußballerischen Qualitäten den Unterschied ausmachen. In Altach erhält er die Plattform, dies auf Bundesliganiveau regelmäßig unter Beweis zu stellen."

Beim VfB ist Tibidi noch bis 2025 vertraglich gebunden. "Ich freue mich sehr darüber, beim SCR Altach die Möglichkeit zu bekommen, regelmäßig Spielzeit zu sammeln", wird der Franzose von seinem neuen Klub zitiert. "Ich treffe hier auf einen Trainer, von dem ich als Angreifer sehr viel lernen kann und auch möchte. Das Umfeld, welches ich hier vorfinde, bietet mir alles, was ich brauche."