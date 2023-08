Klose wird Champions-League-Experte bei "Prime Video"

Als Trainer ist Miroslav Klose derzeit ohne Job, dafür weitet er seine Arbeit als TV-Experte künftig auch auf Deutschland aus.

Die "Prime Video"-Zuschauer dürfen sich in der Champions League in der neuen Saison auf die Expertise von Miroslav Klose freuen. Der Rekordtorjäger der deutschen Nationalmannschaft wird beim Streaminganbieter von Onlineversand-Riese "Amazon" künftig auch in Deutschland eingesetzt.

Erst im Juli war bekanntgeworden, dass Klose bei "Prime Video Italia" Champions-League-Spiele als Experte begleiten wird, nun steht er auch in seinem Heimatland vor der Kamera - erstmals bereits am kommenden Dienstag, wenn der schottische Vizemeister Glasgow Rangers in den Champions-League-Play-offs den niederländischen Pokalsieger PSV Eindhoven zum Hinspiel empfängt (21 Uhr, LIVE! bei kicker).

Nach Angaben des Senders wird Klose 2023/24 bei ausgewählten Spielen der Königsklasse in der Vorberichterstattung zum Einsatz kommen. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, wonach Mario Gomez seinen Job als "Prime Video"-Experte nach zwei Jahren aufgibt. Der 38-Jährige, einst gemeinsam mit Klose im Trikot des FC Bayern, ist hauptberuflich als Technischer Direktor im RB-Kosmos und dabei für die Standorte Leipzig, New York und Brasilien zuständig.

Weiterhin ein CL-Spiel pro Spieltag bei "Prime Video"

Die Paarungen der Champions-League-Gruppenphase werden am 31. August ausgelost. "Prime Video" darf auch in der neuen Saison in Deutschland pro Spieltag eine Partie am Dienstag live und exklusiv übertragen. Alle weiteren Begegnungen zeigt weiterhin Streamingkonkurrent DAZN.

Klose hatte unlängst indes deutlich gemacht, dass sein Hauptfokus nach wie vor auf dem Trainerberuf liege. Im März hatte sich der österreichische Erstligist SCR Altach vom 45-Jährigen getrennt, der zuvor beim FC Bayern im Nachwuchs und als Co-Trainer der ersten Mannschaft erste Trainererfahrungen auf Klubebene gesammelt hatte. "Ich liebe es, Trainer zu sein", hatte Klose im Juli über seine Prioritäten gesagt.