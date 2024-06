Klose und der FCN - eine super Chance für beide

Gesagt, getan - der neue Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou hatte am Sonntag berichtet, dass er nach den nun abgeschlossenen Gesprächen mit all seinen Kandidaten für den vakanten Trainerposten nun zeitnah den Fiel-Nachfolger präsentieren wird. Am Dienstag stellte er Miroslav Klose vor. Ein Kommentar von Christian Biechele.

Wollen mit dem FCN Erfolg haben: Joti Chatzialexiou und Miroslav Klose (re.).