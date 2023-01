"Klose sagte: 'Was machst du denn hier?'"

Er verhinderte "den einen oder anderen pseudomedizinischen Unsinn" und überraschte Miroslav Klose: Tim Meyer über Highlights und Erlebnisse aus 21 Jahren als DFB-Mannschaftsarzt.

Schon allein, weil er eine andere Frisur trägt, sah man Tim Meyer nie wie Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt mit wehenden Haaren aufs Spielfeld laufen. Dennoch hat der 55-Jährige Spuren beim DFB hinterlassen, dem er 21 Jahre als Arzt zur Verfügung stand und am Dienstag den Rücken kehrte.

"Ich habe es vor der WM schon gewusst, aber nur im engsten Umfeld, mit meiner Frau und mit wenigen guten Freunden, besprochen", sagt Meyer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "In das Turnier bin ich in dem Wissen gegangen, dass ich danach als Mannschaftsarzt aufhören würde."

Irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man sich vorstellen kann, andere Sachen zu machen, als an den Spielfeldrand zu sprinten und Fußballern die Wasserflasche zu reichen. Tim Meyer

Was waren seine Beweggründe? "Eigentlich sind es die 21 Jahre", erklärt er. "Irgendwann kommt man in ein Alter, in dem man sich vorstellen kann, andere Sachen zu machen, als an den Spielfeldrand zu sprinten und Fußballern die Wasserflasche zu reichen. Nach sechs Weltmeisterschaften habe ich auch schon sehr viel gesehen."

Er habe "schon länger über diesen Schritt nachgedacht" und wolle jetzt seine "internationalen Kontakte weiter bespielen und intensivieren", so Meyer, der Ärztlicher Leiter des Instituts für Sport- und Präventivmedizin der Universität Saarland in Saarbrücken ist. Dass er nun die Heim-EM verpassen wird, bereut er nach so vielen "tollen" Erfahrungen nicht.

Ganz oben stehe natürlich der WM-Triumph in Brasilien. "Jeder sah die Bedingungen als sehr schwierig an, es hieß gar, ein europäisches Team könne auf dem Kontinent nicht gewinnen. Auch die medizinischen Herausforderungen waren größer als bei den anderen Turnieren. Bei keinem Turnier davor und danach war ich als Arzt so involviert in die gesamte Vorbereitung wie 2014."

"So manche Kritik kann leichter gekontert werden"

Aufnahme von 2005: Tim Meyer (2.v.re.) mit Joachim Löw, Jürgen Klinsmann und Andreas Köpke.

Doch warum war er nie derjenige, der zu den verletzten Spielern aufs Feld eilte? "Meine Zuständigkeit war klassisch 'sportmedizinisch-allgemeinmedizinisch'", erklärt Meyer. "Auf dem Spielfeld habe ich wirklich selten einen Einsatz gehabt. Als vor vielen Jahren mein orthopädischer Kollege mal mit einem anderen Spieler in der Kabine beschäftigt war, musste ich auf den Rasen laufen. Miroslav Klose war damals betroffen. Und er sagte dann: 'Was machst du denn hier?'"

Meyer fokussierte sich unter anderem auf die Mannschaftsapotheke, das Anti-Doping-Management und die Leistungsdiagnostik. "Ich war quasi für das Medical Management jenseits von Verletzungen zuständig und schreibe mir dabei auch auf die Fahnen, den einen oder anderen pseudomedizinischen Unsinn verhindert zu haben, der immer wieder an uns herangetragen wurde", sagt Meyer und erläutert: "Es ist für eine Nationalmannschaft nicht selten von Wert, eine klinisch-wissenschaftlich ausgewiesene Person dabei zu haben. So manche Kritik kommt dann gar nicht erst auf oder kann leichter gekontert werden."