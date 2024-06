Klose, Kane... Katharina Schmidt!

Als eine von 13 Gewinnern der "Torjägerkanone für alle" holt sich die Stürmerin von Eintracht Miersdorf/Zeuthen die begehrte weiße Trophäe. Alle Sieger der Saison 2023/24 im Überblick.

Mit 36 Toren hat der englische Superstar Harry Kane in der Bundesliga jüngst die kicker-Torjägerkanone geholt und sich damit in eine namhafte Liste von Torschützenkönigen wie Gerd Müller, Miro Klose und Niclas Füllkrug eingereiht. Noch deutlich mehr Tore, nämlich 55 Stück, hat Katharina Schmidt (39) vom SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen in der 5. Liga der Frauen erzielt und steht damit als eine von 13 Gewinner*innen der "Torjägerkanone für alle" fest. Mit dem vor fünf Jahren ins Leben gerufenen Wettbewerb wollen kicker, DFB und Volkswagen den Amateurfußball noch stärker in den Fokus rücken. Die weißen Kanonen gibt es für die besten Goalgetter jeder Liga-Ebene im Amateurbereich (4. bis 11. Liga bei den Männern sowie 3. bis 7. Liga bei den Frauen). Die Torkönige schlechthin sind ligaübergreifend bei den Männern Janik Brosch von Eintracht Lemgo mit 119 Treffern sowie bei den Frauen Dana Fürderer von Glück-Auf Sterkrade mit 85 Toren.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der "Torjägerkanone für alle" im Überblick:

Männer Liga Gewinner Verein Tore 4 Elias Löder Carl Zeiss Jena 25 5 Maik Lukowicz Werder Bremen II 50 6 Ole Böttcher TV Eiche Horn 44 7 Oliver Kovacic Kickers Offenbach II 58 8 Jan Herfordt CF Viktoria Bremen 52 9 Emre Kilic Rot-Weiß Essen II 82 10 Felix Schulz Rotation Dresden 102 11 Janik Brosch Eintracht Lemgo 119

Frauen Liga Gewinnerin Verein Tore 3 Sarah Abu Sabbah 1. FC Union Berlin 42 4 Marta Stodulska FC Internationale Berlin 68 5 Katharina Schmidt SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 55 6 Lisa Reim Droyßiger SG e.V. 64 7 Dana Fürderer Gl- A. Sterkrade 85

"Glückwunsch an die Goalgetter! Egal ob in der Bundesliga oder in der Kreisklasse: Eine Torjägerkanone zu gewinnen, ist immer eine herausragende Leistung und etwas ganz Besonderes“, sagt kicker-Chefredakteur Jörg Jakob. Ronny Zimmermann, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, fügt hinzu: „Die Torjägerkanone für alle ist eine wunderbare Aktion und hat sich fest etabliert. Sie ist eine verdiente Würdigung außergewöhnlicher Leistungen im Amateurfußball." Dem schließt sich auch Susanne Franz, Chief Marketing Officer bei Volkswagen Pkw, an: "Gratulation an die Gewinner! Der Amateurbereich ist die Basis des deutschen Fußballs. Daher ist es so wichtig, den vielen Millionen Spielerinnen und Spielern in den Amateurklubs die nötige Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu geben."

Die Kanonen werden den Torjägerinnen und Torjägern vor großer Kulisse verliehen: Beim Nations-League-Spiel der DFB-Elf gegen die Niederlande am 14. Oktober dürfen Katharina Schmidt und Co. in der Münchner Allianz-Arena, dem Heimstadion von Harry Kane, die begehrten Trophäen in Empfang nehmen. "Eigentlich müsste ich jetzt meine Schuhe an den Nagel hängen, mehr Tore werden es nicht mehr werden", sagt Schmidt stolz. Es wäre für die Stürmerin jedenfalls ein Abgang auf der ganz großen Bühne.