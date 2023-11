Klose: "Ich hatte mich bemüht, Wirtz zum FC Bayern zu lotsen"

Seine erste Trainerstation war für Miroslav Klose lehrreich. Der Weltmeister von 2014 spricht über neue Ziele, Xabi Alonso, Talente und einen klaren EM-Auftrag.

Obwohl er aktuell ohne Anstellung als Trainer ist, hat Miroslav Klose einen ausgefüllten Tag. Vormittags trimmt er seine Fitness, als Bauherr ist er gefragt, anschließend trifft er sich mit einem Datenanbieter. Die Pause wird genutzt zum Gespräch mit dem kicker.

Im März endete nach nur knapp neun Monaten seine erste Anstellung als Cheftrainer beim österreichischen Erstligisten SCR Altach. Es war eine Zeit, aus der der Weltmeister viel mitgenommen hat. Im Interview in der Montagsausgabe spricht der 45-Jährige natürlich auch darüber, was er gerade als TV-Experte hinzulernen kann. "Als das Angebot von Prime Video kam, wollte ich die Gelegenheit zur Weiterbildung wahrnehmen. Ich tausche mich mit Matthias Sammer aus, analysiere mit ihm Spiele und ziehe daraus einen Riesengewinn. Auch vor der Kamera zu stehen und die Medienschulung aus dem Trainerlehrgang aufzufrischen", so Klose, "bringt mich weiter."

Musialas Entwicklung ist überragend - er hat alles angenommen. Miroslav Klose

Bei seinem Ex-Klub FC Bayern hat es dem ehemaligen Stürmer vor allem Offensivgeist Jamal Musiala angetan. Klose hat den heute 20-Jährigen von 2019 bis 2020 als U-17-Coach der Roten trainiert und ist mit der Entwicklung seines ehemaligen Schützlings äußert zufrieden. "Die ist überragend. Jamal hat alles angenommen, wollte alles direkt umsetzen und war immer sehr fleißig. Wir schreiben uns noch und machen uns über seine frühere Lederallergie lustig."

Lederallergie? "Ja, er hatte einige Stockfehler. Und wenn man heute sieht, wie er in höchster Geschwindigkeit mit rechts und links die Bälle verarbeitet und wie eng er den Ball führt, ist es ein Genuss, ihm zuzuschauen."

Krätzig: Genug Robustheit und Tempo für die Bundesliga?

Klose freut sich für jeden seiner damaligen Jungs, "Malik Tillman, heute in Eindhoven, ging seinen Weg, Lasse Günther bei Wehen Wiesbaden, Jamie Lawrence in Magdeburg und viele mehr, zuletzt Frans Krätzig". Ob Letztgenannter den Durchbruch beim Rekordmeister schaffen wird? "Fußballerisch kann er alles. Die Frage ist, ob Frans die Robustheit und Geschwindigkeit für die Bundesliga hat. Ich hatte mich auch bemüht, Florian Wirtz nach München zu lotsen. Bei der Meisterschaft der U 17 hat er uns als jüngerer Jahrgang im Alleingang zerschossen. Bei ihm wie Jamal war sofort zu spüren, dass sie auf der großen Bühne auftauchen werden."

Klose hofft auf Belohnung für Leverkusen

Gespannt ist der zweimalige Deutsche Meister auch auf Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen. Dem Trainer Klose haben es dabei vor allem der Trainer Xabi Alonso und dessen Stil mit vielen Passfolgen vor dem gegnerischen Strafraum angetan. "Es scheint, dass man bei ihm viel von Peps Spielweise entdecken kann. Es ist ein hohes Gut, wenn du als Mannschaft das Gefühl hast: Da müsste schon viel passieren, dass es heute schiefgeht. Bayer", so Klose, "bietet das gesamte Paket: tolle Tore, Freistöße, Eckballvarianten. Das ist schön anzuschauen, dahinter steckt akribische Arbeit."

Werden die Leverkusener die Bayern in dieser Saison auf Strecke gefährden? Klose: "Ich würde es mir wünschen, dass ihr Spiel auf Dauer belohnt wird. Ich hoffe nicht, dass die Leverkusener einbrechen. Bisher machen sie auf mich einen zu gefestigten Eindruck, als dass das passieren könnte. Und es kommt auf die Reaktion an, wenn Rückschläge kommen.“

Kloses klarer Appell an die DFB-Auswahl

Mit Rückschlägen muss auch die deutsche Nationalmannschaft immer wieder umgehen. Auch jetzt, ein gutes halbes Jahr vor der Heim-EM. Das Team von Julian Nagelsmann hat mit Blick auf das Kontinentalturnier noch gehörig viel Arbeit vor sich.

"Ich hoffe, dass sich die Spieler wieder darauf besinnen, dass sie die deutsche Nationalelf verkörpern, die in der Vergangenheit in den meisten Turnieren weit kam. Man kann nicht erst ab dem Achtel- oder Viertelfinale anfangen, sich anzustrengen", weiß Klose.

Die Mannschaft hat etwas gutzumachen gegenüber ihren Fans. Miroslav Klose

Und nimmt seine Nachfolger in die Pflicht: "Die Mannschaft hat etwas gutzumachen gegenüber ihren Fans. Die Qualität ist vorhanden; wie immer. An der Qualität lag es auch 2018 bei der WM und in Katar nicht. Die Grundsatzfragen für die letzten 10, 15 Prozent sind: Wie sehr ist jeder Spieler für den anderen da, wie sehr stellt jeder sein Ego hintan? Was war bei uns für ein Feuer im Training in Brasilien! Da hat es geknallt."

Karlheinz Wild, Marcus Lehmann

Im Interview der Montagsausgabe des kicker (ab Sonntagabend im eMagazine) äußert sich Klose zudem über seine erste Station als Cheftrainer beim SCR Altach und sein Ideal vom Fußball, er spricht über die Rollen von Thomas Tuchel und Hansi Flick, über Manuel Neuer und den Kampf um die Nummer 1 im DFB-Tor, über das anstehende Länderspiel gegen Österreich und Top-Torjäger Harry Kane.