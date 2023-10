Klos: "Vom Rumjammern wird es auch nicht besser"

Fabian Klos ist seit 2011 in Bielefeld, hat dort so ziemlich alles erlebt. Nun sieht der Kultspieler seinen Verein nach dem 2:6 gegen Saarbrücken am Freitag und dem nachfolgenden 1:3 in Verl in Liga 3 schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Er kommentiert dies im Interview mit klaren Worten.

Wie haben Sie die bittere Schlappe im Nachbarduell in Verl und insgesamt die beiden letzten Bielefelder Spiele erlebt, Herr Klos?

Man muss ehrlicherweise sagen, dass wir uns in der ersten Halbzeit einfach nicht genug gewehrt haben. Verl hatte eine bessere Zweikampfführung, eine bessere Körpersprache. Wir haben in fünf Tagen neun Gegentore gekriegt. Da hat jedes Tor seine Geschichte für sich, aber das ist letztendlich von uns allen, mich eingeschlossen, zu wenig. Es kann nicht unser Anspruch sein, was wir in den letzten beiden Spielen abgeliefert haben. In Unterhaching (2:1 für Bielefeld, d. Red.) haben wir ein anderes Spiel abgeliefert, das haben wir in den letzten beiden Spielen nicht geschafft.

Welche Erklärungen haben Sie dafür?

Wenn ich den konkreten Lösungsansatz hätte, zu sagen: Okay, genau daran liegt’s, dass wir es nicht über 45 Minuten mal durchgedrückt kriegen... Man muss einfach sagen: Das Trainerteam gibt uns Spiel für Spiel einen Plan an die Hand. Wir Spieler halten uns einfach nicht gut an den Plan. Wir schaffen es nicht, uns daran zu halten. Die Mannschaft ist in der Pflicht, wir alle sind in der Pflicht. Da gibt es Abläufe mit und ohne Ball, die wir einfach nicht gut abrufen. Man darf die Wahrheit einfach nicht verschleiern. Und mit Schiedsrichterentscheidungen haben wir im Moment auch kein Glück.

Ich weiß, dass ich auf dem Feld manchmal eine kleine Drecksau bin. Fabian Klos

Woran machen Sie Letzteres konkret nach dieser Niederlage in Verl fest?

Ich weiß, dass ich auf dem Feld manchmal eine kleine Drecksau bin. Das ist mir bewusst und das habe ich mir auch ein Stück erarbeitet. In der Szene kurz vor dem 1:0 blocke ich den Laufweg meines Gegenspielers. Wenn man da ein Foul pfeift, kann man das gerne tun, dann sage ich kein Wort. Für mich ist es danach schon so, dass er mit dem Bein ein bisschen nachtritt. Der Schiedsrichter hat es nicht so gesehen. Es wurde in Unterhaching vor zehn Tagen auch nicht so gesehen. Das müssen wir so hinnehmen. Ich hatte eine andere Sicht auf die Dinge, aber was soll ich machen? Und nach dem 1:3 habe ich den Schiedsrichter gefragt, wie eigentlich die Regelauslegung ist, wenn das Spielgerät defekt ist. Er hat gesagt: Dann muss unterbrochen werden. Ich habe gesagt: Dann hättest du unterbrechen müssen.

Das tat der Referee nicht, obwohl dem Spielball offensichtlich die Luft fehlte. Prompt nutzte Verl mit neuem Ball einen schnellen Einwurf vor dem letztlich entscheidenden 3:1…

Schiedsrichter sprechen ja immer von Wahrnehmung. Meiner Wahrnehmung nach hat Can Özkan dem Linienrichter bestimmt drei-, viermal gesagt, dass der Ball platt ist. Es war auch klar erkennbar, dass er auf dem Ball stand und nicht mehr weiterspielen wollte. Es soll nicht als Ausrede gelten, aber diese Situationen laufen im Moment einfach eher gegen uns als für uns.

Dennoch: Der Sportclub hat es mit einfachen, aber in einem erwartet umkämpften Nachbarschaftsduell probaten Mitteln geschafft, Arminia den Schneid abzukaufen. Der Gegner hat nach den Worten seines Trainers Alexander Ende "den Fight angenommen" und sich "in alles reingeworfen". Hat man das auf Bielefelder Seite im Vorfeld nicht kommen sehen?

Wir wurden darauf eingestellt. Das ist keine Trainersache, auch keine Trainerteamsache.

Sondern auch eine Qualitätsfrage, wenn die Mannschaft nicht umsetzen kann, was glasklar besprochen wurde?

Das ist hart nachgefragt. Aber Qualität ist: Woche für Woche seine Leistung abzurufen. Das macht eine große Qualität aus. Egal, wie das Spiel läuft, seine Qualität abzurufen und dagegenzuhalten. Wir schaffen es momentan nicht, dauerhaft diese Qualität, die wir in der Truppe haben, dauerhaft abzurufen. Das ist einfach unser Problem. Wir hatten jetzt so ein paar Spiele, in denen wir es geschafft haben. Ein Derby gewinnst du zu Hause nicht 4:0 (gegen Münster, d. Red.), wenn du ohne Zweikampfführung spielst. Das DFB-Pokalspiel gegen einen Erstligisten (Bochum, d. Red.) gewinnst du nicht ohne Zweikämpfe. Und in Unterhaching war es ein Kampf ohne Ende. Da haben wir voll dagegengehalten. Woche für Woche kriegen wir es als Team momentan nicht hin.

Nach diesem neuerlichen Tiefpunkt bleiben wieder nur wenige Tage bis zum nächsten Heimspiel gegen Borussia Dortmund II. Welche Reaktion vom bisher bedingungslos unterstützenden Bielefelder Publikum erwarten Sie am Samstag?

Man muss die Jungs so ehrlich darauf vorbereiten, dass jetzt auch eine andere Stimmung herrschen könnte am Samstag. Die Leute müssen viel ertragen. Sie sind auf einem Dienstagabend bei einem Pflichtspiel in Verl und müssen mit einem 1:3 nach Hause fahren. Das ist schon bitter. Ich bin ja ein stückweit nicht nur Spieler des Vereins, sondern auch Fan. Das tut mir auch weh.

Wie gehen Sie damit um?

Wenn die Reaktionen am Samstag nicht gerade überschwänglich ausfallen, muss man das akzeptieren mit dem Wissen: Wenn wir das wieder besser machen, wenn wir wieder einfach unsere Leistung auf den Platz bringen, die in den letzten beiden Spielen nicht da war, und es gut machen, dann wird das Stadion auch wieder hinter uns stehen. Egal, wie viele dann da sind - ob es 10, 15 oder 17.000 sind. Das liegt nicht in unserer Hand. Aber viele Argumente, die Leute ins Stadion zu locken, haben wir momentan nicht.

Sie sind jetzt schon so ewig lange in Bielefeld dabei. Arminia steht, abgestürzt bis in Liga 3, schon wieder auf einem Abstiegsplatz. Machen Sie sich richtig Sorgen, wie es weitergeht?

Ich stehe da nicht gerne. Ich habe auch schon vor ein paar Wochen gesagt: Ich habe die Schnauze voll vom Verlieren, vom Auf-die-Tabelle-Gucken und Auf-einem-Abstiegsplatz-Stehen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf und es tut mir langsam auch weh. So ehrlich muss ich sein, und das kann auch jeder nachvollziehen.

Aber?

Vom Rumjammern wird es auch nicht besser. Wir müssen jetzt sehen, dass wir da rauskommen. Die Möglichkeiten haben wir, es sind noch genug Spiele da. Aber ja, wir müssen die Dinge jetzt auch intern klar ansprechen. Und da spreche ich gar nicht von Sportdirektor und Trainer, sondern: Wir haben als Mannschaft, als Team aus Spielern, ja auch einen Anspruch an uns selbst. Jeder an sich selbst, wir aber auch an uns selbst als Mannschaft. Und dann müssen wir uns mal darüber unterhalten, warum das vielleicht in den letzten beiden Spielen so aussah, wie es ausgesehen hat und warum es in Unterhaching nicht so ausgesehen hat.

Hat die aktuelle Situation noch mit dem großen Umbruch und dem Neuanfang im Sommer nach zwei Abstiegen zu tun?

Nein, das kann ja immer in allen Mannschaften so passieren. Du hast im Moment in jeder Liga, von der Bundesliga bis 2. Liga, 3. Liga, Mannschaften, die große Probleme haben. Momentan zählen wir in der 3. Liga dazu. Wir sind eine Mannschaft, die Probleme hat, aber definitiv in der Lage ist, diese Probleme zu beheben. Das liegt an uns und ist das Schöne: Es liegt nur an uns.