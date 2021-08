Klos über Okugawa: "Vielleicht muss ich ihm mal eine Scheibe Brot schmieren"

Nur ein torloses Remis stand für Arminia Bielefeld nach dem Saisonauftakt gegen den SC Freiburg zu Buche. Dazu trugen gleich zwei Arminen maßgeblich bei. Für einen hat Ex-Kapitän Fabian Klos einen Tipp.

Fabian Klos' Statistiken für Arminia Bielefeld sprechen für sich: 158 Tore in 364 Spielen. Nur wenige Stürmer besitzen den selben Torriecher wie der 33-Jährige. Sein Teamkollege Masaya Okugawa ist wohl keiner davon. Gleich zweimal vergab der Arminia-Neuzugang beim 0:0-Saisonauftakt gegen den SC Freiburg fast schon sichere Chancen fahrlässig.

"Vielleicht muss ich ihm mal eine Scheibe Brot schmieren", scherzte Klos nach der Partie bei "Sky" über seinen Mitspieler, "dass da mal ein bisschen mehr Power in den Schuss kommt." Der Routinier stellte sich trotzdem vor Okugawa: "Passiert, nicht so schlimm."

Klos ohne Kapitänsbinde

Aussagen eines Kapitäns - und das obwohl der langjährige Spielführer Klos am Samstagnachmittag keine Binde trug. Die hatte sich Manuel Prietl um den Arm gespannt. Seit dieser Saison teilt sich Klos das Amt mit dem Österreicher. "Weil ich finde, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist", erklärte der Stürmer, der gegen Freiburg die meisten Zweikämpfe seines Teams gewann (15). Letztlich sei es sowieso "nicht so wichtig, wer dieses Stück Stoff am Arm trägt".

Ortega Morenos Sahnetag

Dass gegen die Breisgauer nicht nur offensiv sondern auch defensiv die Null stand, lag zu großen Teilen auch am klasse aufgelegten Stefan Ortega Moreno. Immer wieder konnten sich die Hausherren auf ihren stark parierenden Schlussmann verlassen - dabei war im Sommer lange nicht klar, ob der 28-Jährige nochmals für die Arminia zwischen den Pfosten stehen würde. Gerade im Juni nahmen Gerüchte, Ortega Moreno würde zum FC Bayern wechseln, Fahrt auf.

"Es ist jetzt so, dass ich hier bin. Und das habe ich bewusst so entschieden. Ich bin jetzt auch nicht traurig darüber, dass nichts passiert ist im Sommer", stellte der Deutsch-Spanier nach der Partie nüchtern klar.

Besonders über die Rückkehr der Fans freute sich Ortega Moreno. Knapp 14.000 Zuschauer unterstützten die Arminia beim Auftakt auf der "Alm". "Da hat man gleich schon wieder diese Fußball-Atmosphäre gespürt", erklärte er, "die halt einfach durch nichts zu ersetzen ist." Am Ende sei es "leider" nur ein Punkt geworden. Trotzdem: "Mit der Fan-Rückkehr ein wirklich schöner Tag." Den dürften bei Ortega Morenos Leistung wohl auch die Fans gehabt haben.