Klos: "Soll ich auf die Fans sauer sein? Kann ich nicht!"

Nach dem 0:4 im Wiesbaden herrscht in Bielefeld Alarmstufe Rot - nicht nur wegen der Fan-Ausschreitungen, die zu einer Spielunterbrechung führten. Restlos bedient war Fabian Klos, der klare Worte fand - und kaum ein gutes Haar an seinen Mitspielern ließ.

Das 0:1 durch Ivan Prtajin und das 0:2 von Johannes Wurtz hatte der Bielefelder Anhang noch hingenommen, doch das sollte sich mit dem 3:0 von Benedict Hollerbach ändern. Aus dem Gäste-Block flogen Feuerwerkskörper, das steigerte sich dann nach dem 4:0 des eingewechselten John Iredale (82.) - Schiedsrichter Benjamin Brand wusste sich nicht anders zu helfen, als die Partie zu unterbrechen.

Die Situation drohte daraufhin komplett zu eskalieren, Zuschauer wollten über den Zaun klettern. Die Sicherheitskräfte schienen überfordert, die Polizei war noch nicht in ausreichender Anzahl am Ort des Geschehens. So war es Fabian Klos, der deeskalierend eingriff. Der Stürmer suchte das Gespräch mit dem aufgebrachten Anhang und konnte diesen halbwegs besänftigen - aber eben nur halbwegs.

Klos deeskaliert - und wird emotional

Wie schwer Klos die Situation fiel, war ihm anzusehen. Der 35-Jährige rang mit seinen Emotionen, während weiter Feuerwerkskörper auf den Rasen flogen. Erst eine Durchsage, die deutlich machte, dass ein Spielabbruch im Raum stünde, brachte etwas Ruhe - ebenso die zusätzlich eintreffenden Polizeikräfte. Torschütze Hollerbach gab später zu, dass er "ein mulmiges Gefühl" hatte und bezeichnete die Geschehnisse als "Wahnsinn".

Das Spiel wurde immerhin zu Ende gebracht - nach 21-minütiger Unterbrechung. Der SVWW gewann 4:0. "Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen", sagte Klos bei "Sky", "soweit ich das auf die Schnelle beurteilen kann". Das war offenbar nicht der Fall, wie DSC-Coach Uwe Koschinat verriet. So klagte Co-Trainer Niklas Klasen über Hörprobleme, nachdem ein Böller in seiner Nähe explodiert war. Der 31-Jährige wird sich eingehenderen Untersuchungen unterziehen.

Klos wusste das zum Zeitpunkt seines Interviews offensichtlich nicht, er ärgerte sich sehr über die eigenen Mitspieler. Den Klassenerhalt hält er nach dem 0:4 für aussichtlos. "Das Ding ist durch. Ich habe heute nur eine Mannschaft gesehen, die von Wiesbaden", stellte der 35-Jährige fest und ging dann hart mit seinen Kollegen ins Gericht.

Großes Glück: Bielefelds Theo Corbeanu wurde nur knapp nicht von einem Böller getroffen. IMAGO/Jan Huebner

"Ich kann nicht das sagen, was ich denke und fühle, weil ich Kapitän dieser Mannschaft bin. Ich werde mich auch nicht vor diese Mannschaft stellen. Wie könnte ich das machen? Ich bin authentisch, wie könnte ich authentisch bleiben? Gute Fußballer machen keine gute Mannschaft. Die letzten beiden Wochen muss man der Mannschaft zu Recht den Charakter absprechen."

Für das Verhalten der eigenen Anhänger hatte er sogar ein bisschen Verständnis, denn seiner Meinung nach "reagieren die Fans auf das, was dieses so genannte Team auf den Platz gebracht hat."

Klos betonte aber auch, dass derartige Ausschreitungen "natürlich nicht passieren sollten" und verwies zugleich darauf, dass der DSC-Anhang aufgehört hatte, Dinge zu werfen, als der Spielabbruch konkret im Raum stand. "Dafür haben sie meinen Respekt."

Klos stellte auch fest, dass die Bielefelder Anhänger schwere Zeiten hinter sich haben. "Die Fans mussten die letzten zwei Jahre viel ertragen. Soll ich auf die Fans sauer sein? Kann ich nicht! Ich kann leider nicht sagen, was ich denke, weil wir noch ein Spiel zu spielen haben", machte er bei "Sat.1" klar und betonte: "Wir müssen alles hinterfragen."

Wie sehr der nun recht wahrscheinlich gewordene Absturz in die Drittklassigkeit den Angreifer getroffen hat, stand ihm ins Gesicht geschrieben - und er war sich auch nicht zu schade, das offen zuzugeben. "Wenn ich die letzten zwölf Jahre Revue passieren lasse", blickte er auf seine Zeit auf der Alm zurück und stellte fest, dass er nach dem ganzen "Blut, Schweiß und Knochenbrüchen", die er gegeben hat, "letztendlich dort ankomme, wo ich damals angefangen habe. Nur dass die Stimmung noch beschissener ist als damals."

Für Klos ist klar, dass das für ihn nicht das Ende sein kann. "Ich höre so nicht auf", sagte Klos: "Ich kann nichts Konkretes sagen, aber das ist mein Verein. Wenn es so ist, dass wir nächstes Jahr in der 3. Liga spielen, dann möchte ich gerne dabei sein."