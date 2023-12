Klos richtet sich an Arminia-Fans: "Irgendwann wird alles wieder gut"

Zum Jahresende 2023 steht Arminia Bielefeld in der 3. Liga auf Platz 14. Kapitän Fabian Klos blickt dennoch positiv auf die Entwicklungen des letzten Halbjahres zurück und nimmt eine deutlich bessere Stimmung im Verein wahr.

Im letzten Spiel des Jahres 2023 musste sich Arminia Bielefeld zuhause gegen Dynamo Dresden mit 0:1 geschlagen geben. Damit rutschte der Zweitliga-Absteiger auf Rang 14 ab, Frust herrschte bei Kapitän Fabian Klos jedoch nicht. "Ich war mit dem Spiel im Großen und Ganzen einverstanden", erklärte der Stürmer nach der Partie bei "MagentaSport". "Eine Niederlage ist immer scheiße, aber die Mannschaft hat das gemacht, was sie in jedem Spiel gemacht hat: Nie aufgegeben und gegen alle Widerstände oder Szenen, die mich zum Schmunzeln gebracht haben, immer weitergemacht."

Der Plan gegen den Ball sei gut aufgegangen, "aber letztendlich hatte Dresden heute eine Aktion, die sie gut zu Ende gespielt haben". Niklas Hauptmann brachte eine Flanke von Jakob Lemmer im Tor unter, die Arminen fanden keine Antwort mehr. "Wir hatten kurz vor Schluss auch noch eine Szene, wo wir die Möglichkeit zum Ausgleich hatten, aber da fehlt uns vielleicht ein bisschen die Erfahrung oder Cleverness", resümierte Klos. "Aber das ist nicht schlimm, das kommt noch bei den Jungs."

Den Jahresabschluss insgesamt konnte das Urgestein trotz der Tabellensituation als einen der besseren in seiner Laufbahn abheften. "Es geht mir nur darum, dass wir das, was in den letzten zwei Jahren bis zum Sommer passiert ist, vergessen machen", betonte Klos mit Blick auf die vielen Probleme im Verein rund um den Doppel-Abstieg.

Wo vorher eine giftige Atmosphäre geherrscht hat, ist es seit Sommer wirklich wieder schön. Fabian Klos

"Da wurde an ganz vielen Stellschrauben gedreht, es wurde sich auch von Leuten getrennt, was in meinen Augen richtig und notwendig war", erklärte Klos und gab einen Einblick in das Innenleben des Vereins: "Jetzt sind andere Leute hier, die ihren Job lieben. Da spreche ich nicht nur von den Spielern, die sowieso, sonst könnte man nicht Woche für Woche Gas geben für den Verein. Auch auf vielen anderen Positionen, wo vorher eine giftige Atmosphäre geherrscht hat, ist es seit Sommer wirklich wieder schön."

Nach all den Rückschlägen ist die Stimmung beim DSC wieder positiv. "Deswegen kann ich jetzt kurz vor Weihnachten auch bei einer Niederlage mit einem Lächeln im Gesicht hier stehen und allen Arminen sagen: Irgendwann wird alles wieder gut, wir sind auf einem guten Weg", schloss Klos ab, bevor er sich mit Feiertagsgrüßen in die Winterpause verabschiedete.