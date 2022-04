Klos nach Zusammenprall im Krankenhaus - Applaus für Helfer Kalajdzic

Das Sportliche geriet bei Arminia Bielefelds Heimspiel gegen den VfB Stuttgart zur Nebensache, als sich Fabian Klos in der Nachspielzeit möglicherweise schwerer verletzte.

Gemäß dem Spielverlauf hatte sich Arminia Bielefeld über einen möglicherweise noch wichtigen Punkt gegen einen direkten Konkurrenten doch sehr freuen dürfen - beim 1:1 auf der Alm ließ ein verschwenderischer VfB Stuttgart Gnade walten. Ein Zusammenprall mit den Köpfen zwischen den Teamkollegen Alessandro Schöpf und Fabian Klos in der Nachspielzeit, nach dem Letzterer minutenlang behandelt werden musste, trübte die Stimmung aber merklich.

Selbst bei sportlich frustrierten Gästen hatte nach Schlusspfiff ein Thema Priorität. "Ich hoffe, dass es bei Fabian Klos nicht so schlimm ist, wie es im Fernsehen aussah", so VfB-Coach Pellegrino Matarazzo. Sportdirektor Sven Mislintat wünschte sich bei "Sky", dass es "Fabi so gut geht, wie es ihm momentan eben gehen kann". Stürmer Sasa Kalajdzic hatte in den bangen Minuten im Sprint sogar die Trage auf den Rasen gebracht, was ihm den Bielefelder Applaus bescherte.

Nach dem Spiel am Samstagnachmittag wurde der 34-Jährige, der seinen langjährigen Klub nach der Saison verlassen wird, ins Krankenhaus gebracht. Genaueres konnte der DSC am Samstagabend noch nicht vermelden.