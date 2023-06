Klos hat "keine Tränen mehr im Körper" - Bleibt Koschinat trotz Abstieg?

Bittere Gewissheit für Arminia Bielefeld: Nach der Niederlage im Relegations-Rückspiel gegen Wiesbaden ist der Abstieg in die 3. Liga besiegelt. Fabian Klos konnte gar nicht mehr weinen.

Ein Neuaufbau steht an in Bielefeld - mit Uwe Koschinat und Fabian Klos? IMAGO/Zink

Arminia Bielefeld konnte sich seit Tagen auf diesen Moment vorbereiten, der seit Dienstagabend feststehende Abstieg aus der 2. Liga tat Spielern, Verantwortlichen und vor allem den Fans aber natürlich dennoch sehr weh. Der DSC wurde aus der Bundesliga durchgereicht, nachdem auch das Relegations-Rückspiel gegen Wehen Wiesbaden verloren ging.

Mit Würde wollte die Arminia den Gang in Liga drei antreten, nachdem der Verein in Wiesbaden durch das Fehlverhalten der eigenen Fans ein fatales Bild abgegeben hatte. Der Auftritt im Rückspiel war deutlich besser, nach dem Führungstreffer durch Fabian Klos hoffte die Alm kurzzeitig sogar noch auf das Wunder.

Klos nimmt das Handy mit in den Urlaub

Das blieb aber aus, weil der SVWW noch vor der Pause das Spiel drehte, was die Bielefelder Saison wiederum bestens widerspiegelte. "Wenn du nach so einer ersten Halbzeit mit 1:2 in der Kabine sitzt...", konnte Klos bei "Sky" den Satz gar nicht mehr zu Ende führen, weil ihn ein ratloses Kopfschütteln überkam. Der Kapitän ging einmal mehr voran, holte sich als einziger erneut einen verdienten Applaus ab. "Es ist schön, wenn die Leute das honorieren, wenn man so viel für den Verein gibt. Aber heute geht es nicht um mich."

Die Identifikationsfigur des DSC trauerte mit den Fans, so aufgelöst wie nach dem Hinspiel war der Angreifer aber nicht mehr - aus gutem Grund. "Ich kann gefühlt nicht mehr weinen, ich habe keine Tränen mehr im Körper seit letzter Woche." Seine Zukunft ist derweil noch nicht final geklärt, dass Klos beim Wiederaufbau aber mithelfen möchte, dürfte unbestritten sein. "Ich nehme mein Handy mit in den Urlaub, ich bin immer erreichbar für den Verein", so der 35-Jährige, der baldige Gespräche ankündigte.

Mutzel soll Geschäftsführer Sport werden

Diese soll es auch mit Trainer Uwe Koschinat geben. Der 51-Jährige konnte den Abstieg zwar nicht mehr verhindern und war auch für den ein oder anderen desaströsen Auftritt verantwortlich, lenkte den DSC seit seiner Amtsübernahme Anfang März aber in die richtige Richtung. "Der Deal war klar: wenn du Arminia Bielefeld rettest, hast du die Ehre, noch ein weiteres Jahr hier zu arbeiten. Ich werde mich aber nicht aufdrängen, das steht mir nicht zu", gab Koschinat Einblick in die Abmachungen mit den Verantwortlichen.

Für Bielefeld steht nun ein Neuanfang an, laut dem Kaufmännischen Geschäftsführer Christoph Wortmann eine "Herkulesaufgabe". Weniger als vier Spieler haben demnach einen Vertrag für die 3. Liga, zudem muss noch ein Geschäftsführer Sport installiert werden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Michael Mutzel diesen Posten übernehmen. Dies werde laut Wortmann "zeitnah" geschehen.