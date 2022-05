Klos: "Es wurde honoriert, wie ich den Verein lebe"

Den jahrelangen steten Aufschwung von der 3. Liga begleitete er ebenso wie den bevorstehenden tragischen Abstieg: Am Samstag wartet auf Fabian Klos ein letztes Mal der große Applaus von den Bielefelder Rängen.

An diesem Samstag wird die oft geprüfte Leidensfähigkeit der Anhänger von Arminia Bielefeld gleich mehrfach einer große Herausforderung standhalten müssen. Im abschließenden Heimspiel gegen RB Leipzig gilt es, den schier unabwendbaren Abstieg zu verkraften. Dazu erleben die Fans den letzten Auftritt einiger ihrer Helden der vergangenen Jahre, allen voran den des derzeit verletzten Kultspielers Fabian Klos.

Wenn alles so kommt, wie es vorgezeichnet ist, wird es der zweite sportliche Abstieg für Klos mit Arminia sein. Nach dem ersten im Jahr 2014 aus der 2. Liga, dramatisch zustande gekommen in der Relegation gegen Darmstadt, hatte er sich in der Blütezeit seiner Karriere rasch und unkonventionell dazu bekannt, in Bielefeld zu bleiben und den Unfall zu beheben. Fortan begleitete der spätere Vereins-Rekordtorschütze den steten Aufschwung über die 2. Liga inklusive der dortigen Konsolidierung bis hin zum umjubelten Bundesliga-Aufstieg 2020.

Das letzte Vertragsjahr bei Arminia sollte sich für Klos anders gestalten. Nach dem Klassenerhalt 2021, zu dem er unter anderem mit seinem Tor im letzten Spiel beim 2:0-Sieg in Stuttgart ebenfalls noch einmal erheblich beigetragen hatte, kam es zu eher halbgaren Lösungen. Der seinerzeit 33-Jährige sollte noch ein Jahr dranhängen, dabei Schritt für Schritt in die Rolle des Back-ups für die nächste Stürmergeneration schlüpfen. Die Kapitänsbinde sollte er nicht abgeben, sie sich stattdessen mit dem Co-Kapitän Manuel Prietl teilen. Das alles funktionierte nicht wirklich.

Ich lasse hier keine Lücke offen, die nicht geschlossen werden könnte. Fabian Klos

Die Nachrücker im Angriff wie Bryan Lasme und Janni Serra erfüllten kaum Bundesliga-Ansprüche. Prietl wirkte als Kapitän blass und überfordert, hatte zudem auch krankheitsbedingt ein unterm Strich schwieriges Jahr. Klos selbst schwamm zunächst mit, zeigte sich noch bei der Verkündung seines Abschieds zum Saisonende im Februar zuversichtlich, nachdem Arminia sich mit einem 1:0-Sieg über Union Berlin einen Sechs-Punkte-Vorsprung vor dem nun belegten, vorletzten Tabellenplatz erarbeitet hatte: "Ich habe den Jungs im Team nach dem Spiel gegen Union gesagt, dass ich sehr stolz war über den Sieg. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir das in den nächsten Spielen genauso machen", so der gebürtige Gifhorner. "Ich lasse hier keine Lücke offen, die nicht geschlossen werden könnte. Wir haben eine junge, gute Mannschaft, die sich immer weiter entwickelt. Mit Leuten, die hoffentlich irgendwann in meine Fußstapfen treten können."

Schwieriges Verhältnis zwischen Klos und Arabi

Klos‘ Hoffnungen bestätigten sich nicht. Vom schwierigen Verhältnis zwischen ihm und Sportchef Samir Arabi blieb das Mannschaftsgefüge nicht unbelastet, unter anderem auch so konnte er nicht mehr zur großen Leitfigur im Abstiegskampf werden. Trauriger Höhepunkt schließlich die schwere und unglückliche Kopfverletzung Anfang April gegen Stuttgart (1:1). Auf einer Trage verließ er an dem Tag jenes Spielfeld, das er gerne im restlichen Saisonverlauf noch als Spieler betreten hätte und auf dem er nun bei seinem emotionsreichen Abschied ein letztes Mal den verdienten, großen Applaus des Bielefelder Publikums erleben darf.

Kleiner Trost vielleicht: Die zahllosen, schon im Vorfeld geäußerten Bekundungen für den immer volksnahen Spieler sind diesem mutmaßlich mehr wert als ein Denkmal in Stadionnähe, dass einige Verehrer bereits für ihren "Fußballgott" forderten. "Es wurde von den Fans honoriert, wie ich den Verein lebe. Der Titel wird für immer mit meinem Namen hier verbunden bleiben", so Klos zu der großen Huldigung von der Tribüne. "Ich fühle mich geehrt, dass es die Petition für eine Statue gibt, bin jetzt aber nicht der Typ, der täglich ein großes Abbild von sich selbst sehen muss oder möchte."

Klos setzt seine Karriere anderswo fort

Klos‘ Energie schien bis zuletzt ungebrochen, bei seiner Abschiedspressekonferenz kündigte er an, dass er seine Karriere anderswo fortsetzen wolle. Nicht komplett ausgeschlossen, dass er "seiner" Arminia also im nächsten Jahr in der 2. Liga wieder begegnet.

Sollte er eines Tages in Bielefeld in den Farben eines anderen Vereins auflaufen - die örtliche Fan-Seele wäre zweifellos nochmals auf eine harte Probe gestellt.