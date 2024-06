Klos ein gefragter Mann? Masken-Tipp für Mbappé

Kylian Mbappé wird nach seinem Nasenbeinbruch bei der EM wohl nur noch mit Gesichtsmaske spielen. Für einen Experten-Rat hat das französische Lager wohl auch beim Ex-Bielefelder Fabian Klos angefragt.

Tipps vom erfahrenen Maskenmann: Fabian Klos (re.) spielte in den letzten beiden Jahren immer mit Gesichtsmaske. imago images (2)

Petr Cech war einer der Vorreiter, was einen Kopfschutz im Profi-Fußball angeht. Er trug nach einem Schädelbruch 2006 einen Spezial-Helm. Der neue Wolfsburger Keeper Kamil Grabara bringt zur neuen Saison seinen Gesichtsschutz mit nach Deutschland, wo bislang Fabian Klos der berühmteste Maskenmann war. Seit 2022 trug der Ex-Profi von Arminia Bielefeld in jedem Spiel eine Gesichtsmaske, nachdem er zweimal einen Bruch der Stirn- und Augenhöhle erlitten hatte.

Bei der EM 2024 wird wohl auch Kylian Mbappé mit Maske auflaufen. Im ersten Vorrundenspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Österreich zog sich der Stürmer-Star bei einer Kollision mit der Schulter des österreichischen Verteidigers Kevin Danso einen Nasenbeinbruch zu.

Anschließend trainierte er mit Maske in französischen Nationalfarben, dann mit einem, den UEFA-Richtlinien entsprechend, komplett in schwarz gehaltenen Gesichtsschutz, der vermutlich auch in den nächsten Spielen zum Einsatz kommen wird, sollte Mbappé im letzten Vorrundenspiel gegen Polen (Dienstag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) oder spätestens im Achtelfinale wieder auflaufen können.

Klos' Masken-Tipp an Mbappé

Dann wird auch Klos ganz genau hinschauen. Hat er doch laut eigener Aussage den Franzosen mit seiner Expertise weitergeholfen. Zumindest ein bisschen. "Witzigerweise habe ich über einen Bekannten die Anfrage bekommen, dass das französische Lager sich bei ihm gemeldet hätte, ob ich vielleicht mal den Kontakt weitergeben kann, wo ich damals meine Maske habe machen lassen", erzählte der 36-Jährige im Podcast Copa TS.

Ob Mbappés Maske auch wirklich dort angefertigt wurde, wisse der ehemalige Stürmer, der nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet hat, zwar nicht, "aber der Kontakt ist weitergegeben worden". Falls ja, könne sich Mbappé darauf verlassen, "dass sein Gesicht in Zukunft sehr gut geschützt ist", betonte Klos. Seine eigene Maske wollte er allerdings nicht zur Verfügung stellen: Die müsse vorher erstmal durchgewaschen werden, so Klos.