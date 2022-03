Klopps Wünsche werden erhört: Premier League führt wieder fünf Wechsel ein

Allen voran Jürgen Klopp hatte sich beschwert, dass er in der Premier League nur dreimal wechseln darf. Zur neuen Saison wird sich das ändern.

Die Klubs der höchsten englischen Profiklasse haben gemeinsam entschieden, diese Regel ab der Spielzeit 2022/23 zu verabschieden. In der jüngeren Vergangenheit hatte sich die Mehrheit in dieser Causa auch schon dagegen entschieden. Fünfmal darf ab kommender Saison insgesamt gewechselt werden, zu drei Zeitpunkten während des Spiels - außerdem in der Halbzeit.

Speziell Klopp oder auch Thomas Tuchel hatten die zwei zusätzlichen Möglichkeiten wiederholt gefordert, nun äußerten sich auch andere Trainer. Southamptons Ralph Hasenhüttl sei nicht überrascht und glaubt, dass seine Saints besonders davon profitieren, "weil wir so intensiv spielen". Auch Jesse Marsch (Leeds) finde, dass die Änderung den Spielen nur guttun kann.

David Moyes von West Ham sei in der Vergangenheit eher gegen fünf Wechsel gewesen, wegen der nur drei möglichen Spielunterbrechungen pro Mannschaft könne er sich nun allerdings damit anfreunden.

Weitere Beschlüsse betrafen die Festlegung des Sommertransferfensters von 10. Juni bis 1. September, außerdem müssen Spieler und Staff der Premier-League-Klubs nur noch regelmäßig auf COVID-19 getestet werden, wenn sie Symptome aufweisen.