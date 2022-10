Klopps Plan gegen Haaland: "Wir werden es zumindest versuchen"

Auch wegen Erling Haaland wirkt das Topspiel zwischen Manchester City und Liverpool so unausgewogen wie lange nicht. Jürgen Klopp hat sich auf den Norweger eingestellt.

Eine Vorentscheidung in der Meisterschaft gibt es diesmal nicht. Zum einen sind natürlich noch viele Spieltage übrig, zum anderen liegt ein strauchelnder FC Liverpool bereits viele Punkte (13) hinter Manchester City zurück. Eines dieser spektakulären Spitzenspiele, so wie in den vergangenen Jahren, könnte es aber vielleicht doch wieder geben.

Gemäß des inzwischen gerne mal herangezogenen Ketchupflaschen-Prinzips lief es für die Reds auch in der Champions League bei den Rangers erst nicht - die Schotten gingen mit 1:0 in Führung -, dann aber kamen gefühlt gleich alle Tore auf einmal. Mit 7:1 ging die Mannschaft von Jürgen Klopp in Glasgow schließlich als Sieger vom Feld; dem seine Form suchenden Mohamed Salah, der nur von der Bank gekommen war, gelang binnen fünf Minuten der schnellste Hattrick der CL-Geschichte.

"Natürlich wird ihm das helfen", resümierte Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Premier-League-Kracher am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker), vor dem die Stimmung bei kriselnden Reds dank des 7:1 "besser, aber nicht übermäßig besser" sei. Wenn das auch für Leistungsträger Salah gilt, ist gleichwohl dem gesamten LFC geholfen.

Während Liverpool mit Salah zwar über den wohl herausragenden Premier-League-Spieler der vergangenen Jahre verfügt, wird der herausragende Premier-League-Spieler der Stunde am Sonntagabend im himmelblauen Gewand auflaufen: Erling Haaland, wahrscheinlich nicht nur für Klopp der "momentan beste Stürmer der Welt".

Und wie will der 55-Jährige den 22-Jährigen stoppen (lassen), der pro Ligaspiel im Schnitt an zwei Treffern direkt beteiligt ist (15 Tore, drei Vorlagen in neun Einsätzen)? Im Oktober 2019 war der Norweger mit RB Salzburg schon einmal an der Anfield Road aufgelaufen und hatte bei der knappen 3:4-Niederlage - natürlich - ein Tor geschossen.

Was Klopp bei Haaland am meisten bewundert

"Wir müssen zusehen, dass er nicht allzu viele Bälle bekommt", erklärte Klopp seinen Haaland-Plan, "wir müssen die Situationen verteidigen, bevor wir in den direkten Zweikampf mit ihm kommen". Soweit mal die Theorie. "Wir werden es zumindest versuchen", fügte Klopp an, den an Haaland neben dessen physischen und technischen Fähigkeiten besonders ein Attribut beeindruckt: "Seine Orientierung auf dem Platz ist außergewöhnlich. Er weiß immer, wo sich die entscheidenden Lücken auftun und steht so gut wie nie im Abseits."

Also alle Konzentration auf die Tormaschine? Diesen Fehler will Liverpools Trainer im Heimspiel in Anfield nicht begehen. "Gegen City ist das Problem", so Klopp, "dass wenn du Haaland aus dem Spiel nimmst, du das Spiel öffnest für all ihre anderen Weltklassespieler".