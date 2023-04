Klopps neues Rhythmusgefühl

Auch dank ungewöhnlicher Startelf-Konstanz darf sich der FC Liverpool wieder Hoffnungen auf Europa machen. Vor dem West-Ham-Duell schwärmte Jürgen Klopp aber erst mal vom gegnerischen Trainer.

Zwölf der 20 Premier-League-Klubs haben in dieser Saison bereits mindestens einmal den Trainer getauscht. Auch um David Moyes gab es schon Gerüchte, doch seit dem jüngsten Aufschwung bei West Ham United sitzt der 60-Jährige wieder fester im Sattel - und erfreut damit auch Jürgen Klopp.

"Seit mir jemand vor der Saison gesagt hat, dass ich der zweitälteste Trainer hinter David Moyes bin, drücke ich ihm die Daumen", scherzte der Chefcoach des FC Liverpool am Tag vor dem anstehenden Duell bei West Ham: "David muss bleiben!"

Inzwischen sind mit Julen Lopetegui (Wolverhampton, 56) und vor allem Roy Hodgson (Crystal Palace, 75) noch weitere Premier-League-Trainer vor dem 55-jährigen Klopp platziert, dessen Bewunderung für Moyes ist aber echt: "Ich kenne ihn nun schon seit sieben Jahren. Er leistet unglaubliche Arbeit", findet Klopp. "Ein echt netter Kerl und Top-Kollege."

Wie West Ham, das sich ein Polster auf die Abstiegsränge verschafft und parallel das Halbfinale der Europa Conference League erreicht hat, will auch Liverpool am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen. "Wir müssen uns weiter beweisen", lautet Klopps Vorgabe: "Wir können nicht über Konstanz sprechen, wenn wir zwei Spiele gewonnen haben, gerade wenn wir das zweite so gewonnen haben."

Erstmals seit 2020 spielt Liverpool dreimal mit derselben Startelf

Der Aufholjagd gegen Arsenal (2:2) waren ein souveräner Sieg in Leeds (6:1) und ein wackliger gegen Nottingham (3:2) gefolgt, die Liverpool wieder in die Nähe der Europapokalplätze schoben. "Wir müssen den nächsten Schritt machen. In den letzten zweieinhalb Spielen gab es viel, was mir gefallen hat, und daran müssen wir anknüpfen. Wir müssen sicherstellen, dass es nicht zu schwer für die Leute ist, uns gerne zuzuschauen", so Klopp, der noch an anderer Stelle Konstanz ins Spiel gebracht hat.

Erstmals seit Januar 2022 liefen die Reds zuletzt in drei Spielen hintereinander mit derselben Startelf auf. "Ich habe Rhythmus gesehen", hatte Klopp dazu vor dem Anpfiff gegen Nottingham gesagt. "Jetzt müssen wir zeigen, dass wir diesen Rhythmus beibehalten können." Und entscheidend sei natürlich gewesen, dass die Spieler ihre erneute Aufstellung im Training bestätigten, betonte der Trainer nun. "Das hat funktioniert."

Nun soll das neue Rhythmusgefühl auch in London gegen einen "sehr gefährlichen Gegner" (Klopp) Punkte bringen, mit denen Liverpool mindestens Tottenham in der Tabelle überholen würde.