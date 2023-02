Klopps Mentalitätsmäuse: Liverpool bleibt nur noch eine Option

Freier Fall von Wolke sieben: In der aktuellen Phase liegt eine große Gefahr für Jürgen Klopp, den FC Liverpool und ihre gemeinsame Zukunft. Eine kommentierende Analyse von kicker-Chefredakteur Jörg Jakob.

Zwischen dem Molineux Stadium in Wolverhampton und der Alten Försterei in Berlin-Köpenick liegen 1060 Kilometer Luftlinie sowie eine Stunde Zeitunterschied. Am Samstag ereigneten sich dort fast gleichzeitig diese Szenen: Hier die Union-Spieler Jordan, Niko Gießelmann und Morten Thorsby, die am und im Mainzer Strafraum den Ball fressen, was zum 2:1-Siegtreffer durch Jordan führt. Dort ein Ableger von Naby Keita im Strafraum der Wolves, bei dem der angespielte Mohamed Salah Sekundenbruchteile zu lange zögert, um mit einem platzierten Volleyschuss den 1:2-Anschlusstreffer Liverpools erzielen zu können.

Den Höhenflieger der Bundesliga und den Abstürzenden der Premier League trennten in diesen Momenten Welten. Oder anders ausgedrückt: Der FC Liverpool, der in den West Midlands schließlich 0:3 verlor, erinnert kaum noch an den FC Liverpool, der bis zum Ende der vergangenen Saison realistische Chancen auf vier Titel hatte und zwei gewann.

Matip und Gomez - eine zunehmend katastrophale Konstellation

Den freien Fall von Wolke sieben vermochte Teammanager Jürgen Klopp seit Jahresbeginn (1:9 Tore in vier Punktspielen) nicht zu stoppen. Seinen Verweisen auf wieder positivere Ansätze im taktischen Verhalten vor allem im gemeinschaftlichen Verteidigen nach dem 0:0 gegen Chelsea in der Liga oder dem späten Pokal-Aus in Brighton (1:2) folgten keine ausreichenden Bestätigungen.

Weitere Belege ihrer Anfälligkeit für individuelle Fehler lieferten bei den frühen Gegentoren in Wolverhampton Joel Matip und Joe Gomez, eine angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle von Virgil van Dijk und Ibrahima Konaté zunehmend katastrophale Konstellation in der Innenverteidigung. Doch die allgemeine Verunsicherung im Team, die seit Wochen zwar schleichend zunahm, aber dennoch bereits unverkennbar war, ist nun offenkundig und geht weit über die Abwehrkette hinaus. Bei der nun dritten Auswärtsniederlage in Folge (das gab es für den LFC in der Premier League zuletzt 2012) spitzte sie sich zu.

Lethargie statt Pressing, Zögern beim Torabschluss, eine Körpersprache, die in allen Mannschaftsteilen Zaghaftigkeit verrät - aus Klopps Mentalitätsmonstern sind Mentalitätsmäuse geworden. Dies zu konstatieren, nachdem der deutsche Trainer eine Woche zuvor an der englischen Südküste das Thema "Körpersprache" noch energisch abgelehnt hatte, dafür ist es jetzt höchste Zeit.

Dass die WM-Pause Salah & Co. nicht half, bleibt rätselhaft

Für die Talfahrt des Champions-League-Siegers von 2019, englischen Meisters 2020 und zweifachen Pokalgewinners 2022 gibt es längst bekannte Fakten, die zu Erklärungen taugen: Das Team ist nach mehr als einer Saison an der Belastungsgrenze und darüber hinaus überspielt, vor allem auch mental. Es leidet unter einer extremen Verletzungsserie. Mehrere Leistungsträger ereilte zudem ein gewaltiger persönlicher Formverfall. Der Einkauf mindestens einer echten Verstärkung im Mittelfeld wurde verpasst. Der benötigte große Umbruch im Kader soll erst im Sommer folgen und kommt - eine Erkenntnis aus der Summe der zuvor genannten, nicht komplett vorhersehbaren Faktoren - damit ein Jahr zu spät.

Der Klubbesitzer Fenway Sports Group will den LFC oder Anteile daran veräußern, es gab einen Wechsel auf der Position des Sportdirektors sowie bei weiteren Funktionen im geschäftlichen Bereich, ebenso im sportlichen. Darauf mögen Versäumnisse auf dem Transfermarkt zurückzuführen sein, die Leistungsdefizite im vorhandenen Kader hingegen nicht. Rätselhaft ist etwa, warum auch die willkommene WM-Unterbrechung nach der schon nicht optimalen Saisonvorbereitung schwankenden Stars wie Salah nicht half.

Klopp scheint die größten Zweifler aufrichten zu müssen: seine Spieler

Insgesamt 45 vergebene Großchancen sind aktuell der negative Höchstwert unter den Premier-League-Teams. Liverpool ist mit nur 47,3 Prozent gewonnenen Duellen das zweikampfschwächste Team. Mit 28 Gegentoren hat es nach nur 20 Begegnungen bereits mehr kassiert als in der kompletten Vorsaison: 26 in 38 Spielen. Dass noch weiter zu integrierende Zugänge wie Darwin Nunez und Cody Gakpo oder ein hoffnungsvoll agierender Youngster wie Stefan Bajcetic es in dieser Gemengelage schwer haben, heute schon die größte Sicherheit auszustrahlen, liegt auf der Hand.

Die größte Gefahr für Klopp, die Reds und ihre gemeinsame Zukunft steckt nun jedoch in der aktuellen, hochsensiblen Phase. Sich "durchzuwurschteln", wie Klopp kürzlich einmal sagte, und währenddessen den Neuaufbau in Angriff zu nehmen, ist eine kluge, aufgrund des Tabellenstandes nun auch die einzig verbliebene Option.

Doch diese wird kaum zum gewünschten Ziel, dem erfolgreichen Umbruch, führen, wenn Trainer und Team weiter mehr von dem fetten Kredit verspielen, den sie bei den Fans, insbesondere an der Basis in Englands Nordwesten, durchaus noch genießen. Auf die baldige Genesung von van Dijk, Roberto Firmino oder Diogo Jota zu vertrauen, reicht sicher nicht aus. Wo Klopp schon einmal eine kompletten Klub samt weltweitem Anhang von Zweifelnden zu Glaubenden bekehrt hat, scheint er nun offenbar die größten Zweifler aufrichten zu müssen - seine Spieler.

Vor dem Derby ist die Betriebssicherheit nicht mehr gewährleistet

Ob er sie wieder zum Erfolg zurückführen könne, wurde der Welttrainer der Jahre 2019 und 2020 nach der siebten Niederlage in der Meisterschaft gefragt. Ja, dessen sei er sich "absolut sicher", antwortete der 55-Jährige, der es weiter meidet, seine "Jungs" öffentlich anzuzählen, aber neuerdings in Nebensätzen eine gewisse Ratlosigkeit einräumt.

Anzeichen innerer Unruhen bei den Reds konnte Klopp bisher verneinen. Die Betriebssicherheit ist 2023 dennoch nicht mehr gewährleistet. Das im Fußball gerne benutzte Wort "ausgerechnet" erhält in der beginnenden Woche in Liverpool eine spezielle Berechtigung. Ausgerechnet Lokalrivale FC Everton, der nach langer Durststrecke mit seinem giftigen, neuen Trainer Sean Dyche einen verdienten 1:0-Sieg gegen Spitzenreiter FC Arsenal feierte, ist am Montag, 13. Februar, der nächste Gegner der schwer angeknockten Reds. Solche Derbys können zur rechten Zeit kommen und ein taumelndes Team wieder aufrichten. Sie können aber auch dazu beitragen, dass es zerfällt.

Eine Story über den großen Umbruch im Kader des FC Liverpool lesen Sie im neuen kicker-Sonderheft zu den K.-o.-Runden der Europapokal-Wettbewerbe, das in dieser Woche erscheint. Hier können Sie es versandkostenfrei vorbestellen.