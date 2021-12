Klopps "Lotterie": Quartett um van Dijk kehrt zurück

Die Premiere League hetzt weiter durch den engen Spielplan und kämpft dabei mit vielen COVID-19-Fällen. Bei Liverpool darf Coach Jürgen Klopp vor dem Spiel bei Leicester City (Dienstag, 21 Uhr) ein Quartett wieder im Team begrüßen.

In England wird dank der deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel mal wieder über die Belastungen der Spieler diskutiert. Der enge Terminplan wird durch die Pandemie und ihrer Folgeerscheinungen noch komplizierter, als er ohnehin schon ist.

Immer wieder sind Spieler krank und sitzen in Quarantäne fest. Bei Liverpool kehrten jetzt Thiago Alcantara, Fabinho, Curtis Jones und Virgil van Dijk nach zuvor positiven Corona-Tests zum Team zurück. "Ja, die Jungs sind zurück", bestätigte Klopp. "Thiago war der Letzte. Er kam am Sonntag zurück und hat gestern auch zum ersten Mal wieder mit dem Team trainiert." Es gebe jetzt nur noch einen weiteren jungen Spieler und zwei Mitglieder des Staffs, die in Isolation seien.

"Es ist echt tricky. Jeden Morgen wenn du kommst, ist es ein bisschen wie in einer Lotterie. Du hoffst, dass alles okay ist und dann hast du einen Fall… Das ist die Situation, aber davon abgesehen ist alles gut."

Klopp: "Um ehrlich zu sein, sehe ich keine Chance, es zu ändern"

Angesprochen auf die Problematik, dass in England nur drei Wechsel erlaubt sind, was auch Tuchel gar nicht schmeckt, stimmte Klopp seinem Kollegen zu. "Wir sollten das ändern." Doch ein Votum dafür wird es nicht geben, glaubt der Trainer der Reds. "Andere Klubs mit anderen Problemen sagen: 'Nein, wir wollen keine fünf Wechsel.' Um ehrlich zu sein, sehe ich keine Chance, es zu ändern."