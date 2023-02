Klopps Loblied: "Carlo ist einer der besten Menschen, die man kennenlernen kann"

Gelingt die Revanche? Am Dienstag sehen sich die Finalisten der Königsklasse von 2022 wieder. Liverpool-Coach Jürgen Klopp nutzte die Gelegenheit, um über sein Pendant zu sprechen.

Nicht jeder mag Real Madrid, doch selbst den Leuten, die den Königlichen mit Antipathie begegnen, dürfte es schwer sein, etwas Negatives gegen Trainer Carlo Ancelotti zu sagen. Der Italiener gehört nicht nur zu den erfolgreichsten, sondern auch zu den beliebtesten seiner Zunft.

Auch Jürgen Klopp genießt offenbar die Duelle mit "Carletto", obwohl das letzte kaum schmerzlicher hätte sein können. Im Champions-League-Finale 2022 verlor sein Team in Paris gegen Real mit 0:1. "Ich glaube, man hat mir nach dem Finale gesagt, dass Carlo gesagt hat, er wisse genau, was wir machen würden“, so Klopp, "aber wir hätten das Spiel gewinnen müssen".

Als arrogantes Verhalten von Ancelotti wollte Klopp dessen Aussage aber keinesfalls verstanden wissen. "Carlo ist der entspannteste Trainer, den ich je in meinem Leben getroffen habe, und einer der besten Menschen, die man kennenlernen kann. Er ist sehr intelligent, ich respektiere und bewundere ihn sehr."

Respekt bringt Klopp natürlich auch Real entgegen. "Sie haben eine Weltklasse-Mannschaft und sie haben super spannende junge Spieler geholt", so Klopp weiter. "Real Madrid ist immer sehr wettbewerbsfähig und sehr schwer zu schlagen. Aber es macht allen Sinn der Welt, es trotzdem zu versuchen“, scherzte der 55-Jährige.

Der Zeitpunkt für das Duell könnte aus Liverpool-Sicht schlechter sein. Im Jahr 2023 verloren die Reds bereits vier Partien, eine davon bescherte das Aus im FA Cup (1:2 bei Brighton & Hove Albion). Zuletzt fuhr Liverpool jedoch zwei Siege in Folge ein, die erneute Qualifikation für die Königsklasse ist wieder drin. "Wir haben wieder viel mehr wie eine Mannschaft ausgesehen, aber das müssen wir erst noch beweisen", sagte Klopp. Er sei "sehr glücklich, dass wir dieses Spiel jetzt spielen können und nicht vor ein paar Wochen. Es ist etwas ganz Besonderes, und ich kann es kaum erwarten."

Bangen um Darwin

Ob Darwin dann mit dabei sein wird, bleibt abzuwarten. Der Angreifer traf beim jüngsten 2:0 in Newcastle, musste mit Schulterproblemen allerdings in der 59. Minute ausgewechselt werden. "Es gibt eine Chance, dass er spielen kann. Wir müssen abwarten, wie es ihm heute geht“, erklärte Klopp.

Bis zu diesem Wochenende hatte sich der Reds-Coach das verlorene Champions-League-Finale übrigens nicht mehr angeschaut. Inzwischen wisse er auch warum, sagte Klopp mit einem Lachen, "aber ich musste es sehen". Sein Fazit: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir haben es nicht geschafft zu gewinnen. In diesem Spiel kann man die Erfahrung von Real Madrid sehen. Sie verlieren nicht, auch wenn der Gegner Chancen hat. Das ist es, was man von ihnen lernen kann."