Klopps Gemeinsamkeit mit Tuchel - und sein Bedauern für Mané

Jürgen Klopp wundert sich über den Formverlust von Sadio Mané seit dessen Liverpool-Abschied. Auf dem Transfermarkt hat er noch einiges vor - und ein ähnliches Ziel wie Thomas Tuchel.

Hofft noch auf weitere Liverpool-Neuzugänge: Jürgen Klopp, hier bei seiner PK am Dienstag in Singapur. IMAGO/Propaganda Photo

Bevor am Mittwoch (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der FC Bayern gegen den FC Liverpool testet, sprachen Thomas Tuchel und Jürgen Klopp am Dienstag in Singapur zu den Medien, und es gab zwei Parallelen: Beide drückten ihren Wunsch nach einem neuen defensiven Mittelfeldspieler aus - und bedauerten die Entwicklung von Sadio Mané.

Ein Jahr nachdem er noch im Champions-League-Finale mitwirkte, steht der Senegalese - mit einigem Bedauern - vor dem Bayern-Abschied Richtung Al-Nasr in Saudi-Arabien. Während Tuchel von seinem letzten Gespräch mit dem Senegalesen berichtete, fragte sich Klopp, warum Mané in München seine Form verlor.

Klopp über Mané: "Weiß ehrlich gesagt nicht, was schiefgelaufen ist"

"Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schiefgelaufen ist", sagte Liverpools Cheftrainer. "Sadio hat uns auf einem Hoch verlassen, in richtig guter Form, als Weltklassespieler. Daran gibt es keinen Zweifel. Jeder im Verein würde exakt das gleiche sagen. Aber eine neue Umgebung, eine neue Situation, neue Erwartungen ... ich weiß es nicht. Ich habe mit Sadio nicht darüber gesprochen. Wir hatten Kontakt, aber nicht auf diese Weise. Es muss alles stimmen, damit man sein Potenzial erfüllt, ein bisschen Glück ist auch hilfreich, und das war offensichtlich nicht der Fall."

Allen voran die Verletzung kurz vor der WM sei ein "schrecklicher Moment" gewesen, so Klopp. "Wir haben alle gewusst, dass das einen Einfluss haben würde, weil Sadio ein sehr stolzer Mann ist. Dass er sein Land nicht zur WM führen konnte, war brutal für ihn, definitiv."

Klopp wünscht sich wie Tuchel noch einen Sechser

Auch wenn er seit einem Jahr nicht mehr sein Schützling ist: Mit Mané musste Klopp am Dienstag gewissermaßen schon den dritten Spieler nach Saudi-Arabien verabschieden, wohin es in den vergangenen Tagen schon Kapitän Jordan Henderson und Fabinho gezogen hatte. Auch deswegen suchen die Reds noch händeringend nach einem neuen zentralen Mittelfeldspieler, wobei Romeo Leiva vom FC Southampton Topfavorit bleibt.

Er habe momentan "keinen bewährten Sechser" im Kader, sagte Klopp und wiederholte in gewisser Weise, was Tuchel kurz zuvor gesagt hatte. "Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht", so der Bayern-Trainer, der deshalb in dieser Transferphase gerne Declan Rice (von West Ham zu Arsenal) geholt hätte.