Klopps Forderung wegen Saudi-Arabien: "UEFA oder FIFA müssen das lösen"

Zwei Spieler hat der FC Liverpool bereits an die saudi-arabische Liga verloren. Jürgen Klopps größte Befürchtung betrifft das Transferfenster.

"Der Einfluss von Saudi-Arabien ist momentan massiv", sagte Klopp vor dem Freundschaftsspiel gegen den FC Bayern in Singapur am Mittwoch (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Der Trainer des FC Liverpool bekommt diesen Einfluss gerade ordentlich zu spüren, nachdem sich die beiden Mittelfeld-Stützen Jordan Henderson und Fabinho in den letzten Wochen jeweils einem Klub aus der Saudi Pro League anschlossen und Liverpool insgesamt rund 60 Millionen Euro einbrachten. Roberto Firmino, eine weitere prägende Figur der letzten LFC-Jahre, war nach Auslaufen seines Vertrags ebenfalls in den Wüstenstaat gewechselt.

"Das Schlimmste daran", führte Klopp aus, "ist, dass das Transferfenster in Saudi-Arabien drei Wochen länger offen ist." Während Wechsel in der Premier League - wie auch in den weiteren europäischen Top-Ligen - noch bis zum 1. September über die Bühne gehen können, können die Klubs aus Saudi-Arabien noch bis zum 20. September Spieler verpflichten. Die Befürchtung liegt auf der Hand: Europäische Klubs könnten im September weiter Leistungsträger nach Saudi-Arabien abgeben müssen, ohne die Gelegenheit zu haben, Ersatz zu verpflichten.

"Zumindest für uns in Europa ist das nicht hilfreich", umschrieb es Klopp und forderte: "UEFA oder FIFA müssen eine Lösung dafür finden." Zuletzt hatte die FIFA das Sommer-Transferfenster für die europäischen Top-Ligen verlängert - allerdings nur um 24 Stunden. Statt wie bislang am 31. August schließt es nun erst am 1. September. Eine Änderung in der laufenden Transferperiode ist äußerst unwahrscheinlich.

"Im Moment weiß ich nicht, was genau passieren wird", zeigt sich Klopp resignierend. "Es hat schon einen Einfluss auf uns, aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Die Zeit wird es zeigen."