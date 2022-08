Klopps FC Liverpool kann nicht mehr gewinnen

Normalerweise mischen diese beiden Mannschaften ganz oben mit. Der FC Liverpool und Manchester United gehören zu den erfolgreichsten Fußball-Vereinen in England. Doch gerade sieht es anders aus.

Jürgen Klopp und Erik ten Hag waren die Trainer an der Seitenlinie am Montagabend. picture alliance / empics

Denn zu Beginn der neuen Saison hängen die beiden Vereine in der unteren Hälfte der Tabelle in England fest.

Am Montagabend standen sich die beiden Teams in der englischen Liga gegenüber. Am Ende schaffte Manchester United mit 2:1 den ersten Sieg. Einer der großen Stars saß dabei die meiste Zeit auf der Ersatzbank: Cristiano Ronaldo. Der Fußballer aus dem Land Portugal ist bei Manchester unzufrieden und sucht angeblich schon länger einen neuen Verein.

Die Tore für Manchester schossen stattdessen Jadon Sancho und Marcus Rashford. Liverpool gelang nur ein Tor durch Mohamed Salah. Der deutsche Liverpool-Trainer Jürgen Klopp war trotzdem nicht komplett unzufrieden. "Das war kein Katastrophenspiel von uns", sagte er. Der Rückstand zur Tabellenspitze beträgt aber schon sieben Punkte.