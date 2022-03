Klopps ernstes Plädoyer: "Ich weiß nicht, warum ihr da lacht"

Vor Liverpools Rückspiel mit Inter bremst Jürgen Klopp die Erwartungen weiterer Titel. Als es um den "grausamen" Spielplan geht, wird er ernst.

Damit die eigenen Spieler konzentriert bleiben, muss man nicht zwingend bei der Wahrheit bleiben. Manche Statistiken klingen ein wenig frisiert eben gleich besser. "Ein 2:0", behauptete Jürgen Klopp also vor Liverpools Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Inter Mailand, "ist der Vorsprung, der in der Geschichte des Fußballs am häufigsten umgebogen wurde."

Was Klopp, der ja nun wirklich "ein oder zwei Dinge über bemerkenswerte Comebacks im Europapokal weiß" ("Liverpool Echo"), eigentlich vermitteln wollte: Es ist noch nicht vorbei. "Wer zur Halbzeit mit 2:0 führt und denkt, er ist schon zur Hälfte durch, hat schon den falschen Weg eingeschlagen", warnte er. "Wir wissen das."

Inter-Generalprobe beeindruckt Klopp

Das beruhigende Resultat vor drei Wochen in Mailand "war ehrlich gesagt viel besser als ich erwartet hatte", so Klopp, und in der Tat hatte Inter Liverpool lange dominiert. Vor dem Wiedersehen in Anfield am heutigen Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Italiens Meister nach wochenlanger Blockade zudem rechtzeitig das Toreschießen wiederentdeckt.

Auch Klopp fand Inters 5:0 gegen Schlusslicht Salernitana "beeindruckend" und ist jetzt erst recht "froh, dass Nicolo Barella nicht spielt, denn er hat drei oder vier Tore eingeleitet". Der Nationalspieler fehlt wie schon im Hinspiel auch in Liverpool gesperrt. "Wir sind kein Team, das Ergebnisse verteidigt, wir wollen wieder attackieren", kündigte Klopp nach wettbewerbsübergreifend zwölf Siegen am Stück an.

"Die Konstanz, mit der die Mannschaft agiert, ist wirklich beeindruckend", weiß auch er. Aber: "Wir müssen im Moment relativ oft darüber sprechen, wie gut wir sind, dabei ist noch gar nichts passiert. Es gab einen Cup zu gewinnen, den haben wir gewonnen, aber bei allen anderen sind wir sicher nicht Favorit. Deshalb haben wir noch ein bisschen was vor."

"Ich verstehe nicht, warum es so lange dauert, das zu verstehen"

Weil er über den vielleicht besten Kader seiner Amtszeit verfügt und gerade auf nahezu allen Positionen hochwertig rotieren kann, ist seine Mannschaft trotz des "grausamen Spielplans" (O-Ton Klopp) in allen Wettbewerben noch im Rennen - und trotz der mehrheitlichen Weigerung der Premier-League-Klubs, wieder fünf Wechselmöglichkeiten einzuführen.

"Es ist unerlässlich, dass wir eines Tages zu fünf Auswechslungen zurückkehren", wiederholte er einmal mehr das Plädoyer, das er in den vergangenen Monaten schon so oft gehalten hat. "Ich verstehe nicht, warum es so lange dauert, das zu verstehen." Immer wieder war ein Vorstoß am Veto einiger Premier-League-Teams gescheitert, die einen Vorteil für die besseren Mannschaften wittern.

"Es geht nicht um einen Vorteil, es geht um das Spiel", erklärte Klopp abermals: "Man hat definitiv viel weniger Verletzungen." Und erst das rasante League-Cup-Finale gegen Chelsea (11:10 i. E.), in dem fünf Wechsel erlaubt waren, habe gezeigt, wie gut das auch dem Fußball tue. "Deswegen brauchen wir fünf Wechsel", forderte Klopp und wurde ernst, als einige Medienvertreter daraufhin kicherten: "Ich weiß nicht, warum ihr lacht. Es ist nicht lustig. Wir brauchen fünf Wechsel."