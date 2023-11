Klopps ehrliche Analyse - Braucht Liverpool eine Ehrenrunde?

Nach Liverpools erstem Europa-League-Rückschlag wählte Jürgen Klopp kritische Worte - die er auch bei einem Remis gewählt hätte.

Dank an die Fans nach einer schwachen Leistung auf dem Platz: Jürgen Klopp in Toulouse. IMAGO/Shutterstock

Vor dem Spiel hatte es noch großartige Nachrichten gegeben. Dass Luis Diaz' Vater zwölf Tage nach seiner Entführung in Kolumbien noch rechtzeitig vor Liverpools Europa-League-Duell beim FC Toulouse freigelassen wurde, "hätte vom Timing her nicht besser sein können", hatte Jürgen Klopp geschwärmt. Doch was dann sportlich folgte, verhagelte ihm die Laune schnell wieder.

Mit Luis Diaz in der Startelf verloren die Reds mit 2:3 und verpassten nach zuvor drei Siegen den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde. Erstmals ging Klopps personelle Aufteilung - die 1A-Elf in der Premier League, die 1B-Elf in den Pokal-Wettbewerben - schief und wurde auch nicht besser, als er zur Pause die 1A-Mitglieder Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold und Dominik Szoboszlai brachte.

Nicht mal die Schiedsrichter will Klopp kritisieren

"Wir haben hochverdient verloren", kommentierte Klopp den Auftritt ehrlich. "Sie haben so ziemlich alle entscheidenden Zweikämpfe gewonnen. Wir hatten zu viele Situationen, in denen wir den Ball hätten gewinnen können, es aber nicht getan gehaben." Immer wieder habe man den Tabellen-14. der Ligue 1 - der in Anfield noch 1:5 verloren hatte - mit leichten Fehlern und "einer zu tief stehenden letzten Linie" eingeladen. "Defensiv war es einfach nicht gut genug."

Um ein Haar hätte Klopps Mannschaft trotzdem noch einen späten Punkt mitgenommen, doch der vermeintliche 3:3-Ausgleich durch Verteidiger Jarell Quansah zählte nach VAR-Eingriff wegen eines angeblichen Handspiels von Alexis Mac Allister im Vorfeld nicht. Dass Klopp ob der umstrittenen Entscheidung ("Für mich kein Handspiel") im Nachgang auf jegliche Schiedsrichterkritik verzichtete, untermauerte nur, wie sehr ihn die Leistung seiner Elf ärgerte. "Das hätte das Spiel auch nicht besser gemacht, ich hätte genau das gleiche gesagt. Es hätte sich nur in der Tabelle besser angefühlt."

Stattdessen ist der Vorsprung auf den neuen Zweiten Toulouse auf zwei Punkte geschmolzen. Liverpool droht also eine Ehrenrunde in den K.-o.-Runden-Play-offs (die die Gruppensieger überspringen dürfen), was er im vollen Terminkalender nur zu gerne vermeiden würde. Dennoch haben die Reds vor den Duellen mit dem Linzer ASK (30.11., H) und Union Saint-Gilloise (14.12., A) weiterhin alles selbst in der Hand. "Ich bin nicht besorgt", sagte Klopp. "Ich will nur nicht, dass wir es ein Stück weit einfach hinnehmen."