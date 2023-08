Klopps Chelsea-Seitenhieb wegen Caicedo

Liverpool war mit Brighton offenbar schon einig - doch Moises Caicedo steht vor einem 133-Millionen-Euro-Wechsel zu Chelsea. Und Jürgen Klopp droht bereits der nächste Rückschlag.

Viel kann jetzt eigentlich nicht mehr schiefgehen, aber nach dem Verlauf der letzten Wochen und Monate sollte niemand zu früh Vollzug bei Moises Caicedo vermelden. Nach langem Tauziehen wird Brightons 21 Jahre junger Mittelfeldspieler an diesem Montag zum Medizincheck beim FC Chelsea erwartet - und schon bald einer der teuersten Fußballer der Welt.

Englische Medien schreiben von einem neuen Rekordtransfer der Premier League, was aber wohl nur gilt, wenn man die Bonuszahlungen mit einrechnet. Wie "Guardian" & Co. übereinstimmend berichten, haben sich die Klubs auf ein Gesamtpaket von 133 Millionen Euro geeinigt, wovon die Sockelablöse allerdings "nur" 116 Millionen Euro ausmacht. Damit wäre weiterhin Weltmeister Enzo Fernandez mit seinen 121 Millionen Euro Rekordmann der Liga und der Blues.

"Oh, das ist das, was alle Chelsea-Trainer wollen"

Der große Verlierer des Wettbietens ist der FC Liverpool, der wie Chelsea - und der FC Bayern - händeringend noch einen Sechser sucht. Die Reds, die ja eigentlich vor Monaten aus finanziellen Gründen aus dem Rennen um Jude Bellingham ausgestiegen waren, hatten sich dem Vernehmen nach am Donnerstag mit Brighton auf eine Ablöse in Höhe von 129 Millionen Euro geeinigt - nur um dann zu erfahren, dass Caicedo nur zu Chelsea wechseln will. Der Verdacht liegt nahe, dass Liverpools Interesse Brighton und auch Caicedo diente, um in den Verhandlungen mit Chelsea die Preise hochzutreiben.

Jürgen Klopp ist jedenfalls bedient. Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1-Remis bei Chelsea am Sonntag - angeblich hätten die Gastgeber Caicedo dabei gerne schon präsentiert - sagte Liverpools Trainer zunächst lächelnd in die Kamera: "Nein", als er gefragt wurde, ob er etwas zum Transferpoker sagen könne. Dann aber konnte er sich einen Seitenhieb gegen den Rivalen nicht verkneifen. Dass Chelsea-Trainer Mauricio Pochettino gesagt hatte, er wünsche sich noch Verstärkungen, kommentierte Klopp mit den Worten: "Oh, das ist das, was alle Chelsea-Trainer wollen, und normalerweise bekommen sie es auch."

Sticht Chelsea Liverpool auch noch bei Lavia aus?

Besonders bitter für Liverpool: Es könnte schon bald erneut passieren. Denn auch beim 19-jährigen Sechser Romeo Lavia von Absteiger FC Southampton läuft es inzwischen auf einen Zweikampf zwischen Chelsea und Liverpool hinaus, und auch hier scheinen die Londoner derzeit die Nase vorn zu haben. Rund 64 Millionen Euro sollen sie inzwischen bieten, aber Southampton wäre wohl gut beraten, sich damit nicht zufrieden zu geben.

Für Klopp drängt die Zeit: Das Transferfenster ist nur noch zweieinhalb Wochen offen, und das Auftaktspiel an der Stamford Bridge offenbarte, dass bei aller Offensivpower defensiv noch etwas passieren muss. Dass Liverpool bereit war, für Caicedo eine dreistellige Millionensumme auszugeben, und dass das nun jeder weiß, dürfte die Suche nicht einfacher gestalten.