Klopps BVB-Anekdote wegen Origi: "Oh mein Gott, wer ist das?"

Der FC Liverpool wird beim abschließenden Gruppenspiel in Mailand nicht in Bestbesetzung auflaufen. Divock Origi dürfte seine nächste Chance bekommen.

Ein blaues Auge würde Jürgen Klopp gerne vermeiden, selbst wenn es aus den eigenen Reihen kommt. In Mailand wird sein FC Liverpool am Dienstagabend deshalb nicht mit der ersten Elf auflaufen, "die medizinische Abteilung würde mich sonst schlagen", sagte Klopp vor dem abschließenden Gruppenspiel.

Die Reds sind nach fünf Siegen aus fünf Spielen bereits sicher Gruppenerster, in San Siro geht es deshalb "nur" um die Millionen-Prämie für einen Sieg. "Wir müssen rotieren, und wir werden rotieren", kündigte Klopp an. "Frische Beine" brauche seine Mannschaft nach dem kraftaufreibenden Last-Minute-Sieg in Wolverhampton am Samstag.

Ich erinnere mich noch an einen sehr entscheidenden Moment. Klopp über Origi

Natürlich will Klopp auch in Mailand die "bestmögliche Elf" aufs Feld schicken, dieses Mal beinhaltet das aber wohl eher die beste B-Elf. "Wir haben fünf Spiele in den letzten 15 Tagen gespielt. Das ist… viel. Und nach dem Milan-Spiel haben wir die gleiche Anzahl an Spielen im ziemlich gleichen Zeitraum. Wir müssen und wir werden die richtigen Entscheidungen treffen."

Divock Origi, der am Wochenende mal wieder als Siegtorschütze in letzter Sekunde hervorgetreten war, darf sich laut Klopp große Chancen auf einen Startelfeinsatz ausrechnen, ohnehin war Liverpools Trainer voll des Lobes für einen "Weltklasse-Spieler", der zumeist nur auf der Bank sitzt. "Es ist nicht so, dass er immer in Weltklasse-Form war und ich ihn einfach nicht gebracht habe. Manchmal hatte er auch Verletzungen in den falschen Momenten", sagte Klopp und erzählte eine Anekdote aus der Vergangenheit: "Ich erinnere mich noch an einen sehr entscheidenden Moment. Wir hatten ein Auswärtsspiel in Dortmund, und sie hatten ein Jahr vorher erst Lewandowski (an Bayern, d. Red.) verloren."

Beim Europa-League-Viertelfinale traf Origi in Dortmund zur Führung, das Spiel endete 1:1. "Und sie fragten mich: 'Wer ist das? Oh mein Gott, das ist ja das gleiche Level.' Wie bei Lewandowski, wohlgemerkt. Div war in einer herausragenden Form und hat sich dann verletzt. Wir mussten ihn viel zu früh wieder reinwerfen für das Europa-League-Finale. Diese Sachen können entscheidend für eine Karriere sein."

Liverpool kaufte Salah und Mané: "So ist das Leben"

Während Origi sich erholte, kaufte Liverpool fleißig ein, "und wir haben eine gewisse Aufstellung gefunden mit Bobby, Mo und Sadio. Div spielte mehr und weniger, so ist das Leben. Du kannst ein Weltklasse-Spieler sein und bei Liverpool auf der Bank sitzen, das ist wirklich möglich."

Und dennoch: "In gewissen Momenten ist Div einfach herausragend." Er könne mit links und rechts schießen, "seine technischen Fähigkeiten sind unglaublich; er ist wirklich, wirklich, wirklich schnell; in der Luft - wie wir alle wissen - ein Monster." Am Wochenende habe sich jeder wenig überraschend über den Siegtreffer in Wolverhampton gefreut. "Nicht, weil er das Tor geschossen hat, sondern weil er das Tor geschossen hat. Das ist eine schöne Geschichte."