Klopps Abschiedsspiel steht fest

Nach dem Aus in der Europa League hat Jürgen Klopp weitere Klarheit, was seine letzten Wochen als Liverpool-Trainer betrifft. Das 1:0 in Bergamo deutete er geschickt um.

Vielleicht lag es daran, dass seine Mannschaft nie wirklich nah dran gekommen war, in Bergamo ein Wunder zu schaffen. Jürgen Klopp hatte jedenfalls nach dem Europa-League-Aus des FC Liverpool am Donnerstag keine Mühe, den Wettbewerb schnell abzuhaken. "Atalanta ist verdient weitergekommen, und das ist okay für mich", gratulierte Klopp nach dem 1:0-Auswärtssieg, der das 0:3 in Anfield nicht mehr wettmachen konnte. "Ich will nicht weiterkommen, wenn es nicht verdient ist, also alles gut."

Statt im Europa-League-Finale in Dublin am 22. Mai wird Klopp seine Liverpool-Ära damit bereits am Sonntag, 19. Mai, beenden. Sein Abschiedsspiel steigt in Anfield gegen die Wolverhampton Wanderers, die am 38. Spieltag zu Gast sind - und dabei Zeuge einer Meisterfeier werden könnten. Zwar sind die Reds nach zwei Liga-Ausrutschern am Stück mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City nur noch Dritter, Klopp sieht sein Team seit Donnerstag aber wieder auf Kurs.

"Das war der Beginn der restlichen Saison - mit einem guten Ergebnis und einer guten Leistung. So sehen wir das", deutete der Trainer das 1:0 geschickt um und sagte über die Premier League: "Das ist jetzt unser Wettbewerb." Sonst ist auch keiner mehr übrig.

Was Klopp bei Alexander-Arnold und Mac Allister "absolut wahnsinnig" fand

Während ManCity am Samstag im FA-Cup-Halbfinale gegen Chelsea gefordert und in der Liga deshalb spielfrei ist, gastiert Liverpool am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Fulham um Bernd Leno. Es wird das sechstletzte Spiel für Klopp als Liverpool-Trainer. "Das wird knifflig, aber wir geben absolut alles."

Das taten in Bergamo auch zwei, die Klopp explizit hervorhob: Trent Alexander-Arnold, der nach wochenlanger Pause sein Startelf-Comeback gab, und Vielspieler Alexis Mac Allister. "Wir haben gesehen, welcher Spieler uns eine ganze Weile gefehlt hat. Zusammen mit 'Macca' hat er das Tempo bestimmt, den Rhythmus, die Richtung des Spiels. Natürlich ist ihm irgendwann ein wenig die Puste ausgegangen." Dass der Rechtsverteidiger begann und Mac Allister durchspielte, bezeichnete Klopp gleichermaßen als "absolut wahnsinnig".