Klopp zurück in Lissabon: Der Anruf, der sein Leben veränderte

Auf Benfica traf Jürgen Klopp als Trainer noch nie - trotzdem verbindet ihn ein ganz besonderer Moment mit Lissabon.

Jürgen Klopp hatte nur einen Wunsch bei der Auslosung des Champions-League-Viertelfinals, und der ging in Erfüllung: "Das Einzige, was ich nicht wollte, war eine englische Mannschaft", sagte der Trainer auf der Klubwebsite des FC Liverpool. "Wir spielen während der Saison oft genug gegeneinander."

Stattdessen wurde den Reds Benfica Lissabon zugelost, ein in jeder Hinsicht wohltuender Gegner: weil Liverpool in den Duellen am 5. und 13. April beste Aussichten aufs Halbfinale hat - und weil er bei Klopp schöne Erinnerungen weckt.

Es war im Herbst 2015, als Klopp mit seiner Familie in Lissabon Urlaub machte und ihn Mike Gordon, der Präsident von LFC-Eigner "Fenway Sports Group", anrief, um ihm den Trainerjob in Liverpool anzubieten. "Ich saß vor einer Kaffeebar, bekomme den Anruf, und wir haben die Entscheidung noch in Lissabon getroffen", so Klopp, der seine Auszeit prompt beendete und rund drei Monate nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund in Liverpool anheuerte.

Klopp: Favorit? "Das ist schon der erste Fehler"

Wie schon im Achtelfinale gegen Inter Mailand (2:0/0:1) trifft Klopp auch im Viertelfinale nun auf einen Gegner, dem er als Trainer zuvor noch nie begegnete. "Ich freue mich sehr darauf", sagt er vor seiner Rückkehr nach Lissabon. "Benfica hat es gegen Ajax offensichtlich sehr gut gemacht. Ich weiß, die Leute werden sagen, wir sind Favorit und so, aber das ist schon der erste Fehler, den du machen kannst. Dafür sind wir schon zu lange im Geschäft."

Übersicht: Wer die Spiele im Champions-League-Viertelfinale live überträgt