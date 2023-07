Klopp zurück in Donaueschingen - Wilde Gerüchte um Kimmich

Der FC Liverpool bereitet sich derzeit im Schwarzwald auf die neue Saison vor und bestreitet heute in Karlsruhe sein erstes Testspiel. Das Mittelfeld könnte sich noch stark verändern.

Als Jürgen Klopp 2008 Trainer von Borussia Dortmund wurde, propagierte er einen "Neuanfang", der sich sogar in der Zimmerbelegung im ersten Trainingslager niederschlug: Obwohl die Spieler sich teilweise schon ihre Mitbewohner ausgesucht hatten, wurde kurzerhand gelost. "Das war wie bei der Ziehung für den DFB-Pokal", sagte Klopp, der außerdem einen Gemeinschaftsraum einrichten ließ beim Vorhaben, "eine sehr, sehr homogene Gruppe zu bilden".

Das Luxushotel, das der BVB damals bezog, war der Öschberghof in Donaueschingen, der immer wieder Profifußballer in der Saisonvorbereitung beherbergt - und aktuell einen alten Bekannten begrüßen darf: Klopp ist mit dem FC Liverpool seit Samstag zurück. "Ich wusste, was uns erwartet", sagte der inzwischen 56-Jährige, der im rund 90 Kilometer entfernten Freudenstadt einst sein Abitur machte, dem SWR. "Ich war mit Dortmund schon einmal hier. Das hat uns extrem weiterentwickelt."

Beim Training sind keine Fans willkommen - KSC-Spiel ausverkauft

Zehn Tage lang bereiten sich die Reds im Schwarzwald auf die neue Saison vor, in die sie am 13. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Chelsea starten. Trainiert wird auf dem Gelände des Bezirksligisten SV Aasen. Der große Unterschied zur BVB-Zeit: Fans sind dabei an keinem Tag willkommen, schwarze Sichtschutzfolien schirmen die Mannschaft ab. Nur wenn sich Mohamed Salah & Co. mit dem Fahrrad vom Hotel Richtung Training aufmachen, gibt es die Chance, einen Blick auf die prominenten Gäste zu erhaschen.

Erst an diesem Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) lassen sich Klopps Schützlinge in Aktion erleben: Beim Karlsruher SC steht Liverpools erstes Testspiel in diesem Sommer an, der Wildpark ist ausverkauft. Dann dürften auch die beiden Neuzugänge Dominik Szoboszlai (Leipzig) und Alexis Mac Allister (Brighton) ihr Debüt feiern. Weitere Transfers sind wahrscheinlich, unklar ist allerdings noch, in welcher Dimension.

Wie groß fällt der Umbruch im Mittelfeld am Ende aus?

Weil mit Fabinho, der in Donaueschingen deshalb bereits fehlt, und Kapitän Jordan Henderson zwei zentrale Mittelfeldspieler aus Saudi-Arabien umworben werden, könnte der Umbruch in diesem Bereich noch größer ausfallen als durch die Abgänge von Naby Keita, James Milner und Alex Oxlade-Chamberlain ohnehin schon.

Mindestens eine Verpflichtung fürs Zentrum wird noch erwartet, gehandelt werden unter anderem Romeo Lavia (Southampton) und Cheick Doucouré (Crystal Palace), während Khephren Thuram (OGC Nizza) kein heißes Thema mehr sein soll. Seit der kicker berichtete, dass Joshua Kimmich beim FC Bayern nicht mehr unantastbar ist, gibt es dafür in englischen Medien sogar Gerüchte, wonach Liverpool eine Chance beim Bayern-Profi wittern könnte.

Gegen den KSC wird Klopp im Mittelfeldzentrum in jedem Fall nur wenige Optionen haben. Curtis Jones und Harvey Elliott kommen nach der gewonnen U-21-EM erst am Donnerstag in Donaueschingen an.